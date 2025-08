La FIFA salue la décision du TAS concernant les matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™

La FIFA salue la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), qui a rejeté ce 29 août 2021 la demande de la Liga espagnole d’annuler la décision de la FIFA visant à étendre la période de matches internationaux de deux jours pour les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA™ en Amérique du Sud. Cette décision résulte d'un compromis suite à la demande initiale de la confédération sud-américaine, la CONMEBOL, qui sollicitait trois jours d’extension. L’organe compétent de la FIFA s'est prononcé après avoir consulté tous les acteurs concernés et pris en considération les circonstances, notamment les conditions exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19, ainsi que la santé des joueurs. Le verdict du TAS confirme la légalité de la décision de la FIFA et rejette en bloc les arguments présentés par la Liga espagnole. Le 25 août dernier, le Président de la FIFA Gianni Infantino a appelé toutes les associations membres, les ligues et les clubs à faire preuve de solidarité et à agir pour le bien du football en général. Nous nous attendons maintenant à ce que les joueurs soient libérés pour les prochains matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™, conformément à la récente décision de la FIFA, dont la légalité et la légitimité ont été confirmées aujourd’hui par le jugement du TAS.