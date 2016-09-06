Ouverture d'une procédure juridique à l'encontre de Saoud Al-Mohannadi

La Chambre de jugement de la Commission d'Éthique indépendante, présidée par Hans-Joachim Eckert, a ouvert une procédure juridique formelle contre le Vice-président de la Fédération de Football du Qatar (QFA) et ancien Secrétaire général de la QFA, Saoud Al-Mohannadi, sur la base du rapport final soumis par la chambre d'instruction.

L'enquête concernant M. Al-Mohannadi a été menée par Djimbaraye Bourngar, vice-président de la chambre d'instruction de la Commission d'Éthique, et le rapport final a été transmis à la chambre d'instruction le 26 août 2016.

Concernant la présente procédure, M. Al-Mohannadi s'est vu remettre le rapport final et a été invité à faire connaître sa position et à fournir toute preuve concernant le contenu du rapport (art. 70 Code d'Éthique de la FIFA). Il peut également demander à être entendu (art. 74 par. 2 du Code d'Éthique de la FIFA).