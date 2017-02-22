Les meilleurs à l'œuvre

mercredi 22 février 2017, 20:32
Le Costa Rica accueille une conférence FIFA-CONCACAF sur le football pro

La FIFA a organisé en cette semaine de février, à San José, au Costa Rica, en collaboration avec la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF), une conférence sur le football professionnel à destination des représentants des associations membres et de clubs de l’ensemble de la région.

La conférence a rassemblé les hauts responsables de 35 associations membres d’Amérique du Nord et d’Amérique latine, dans le cadre des efforts entrepris par la FIFA pour aider les fédérations à professionnaliser le football de clubs à travers la région CONCACAF.

"La croissance du football professionnel est un levier important pour le développement de la discipline à tous les niveaux dans la région CONCACAF au cours de la prochaine décennie", explique Victor Montagliani, Président de la CONCACAF et Vice-président de la FIFA. "La professionnalisation des championnats et des clubs est essentielle pour la réussite à long terme et une plus grande compétitivité sur et en dehors des terrains."

Afin de contribuer à atteindre ces objectifs, la FIFA travaille auprès de toutes les parties concernées. La conférence de San José, à laquelle ont également assisté des représentants de la CONCACAF, des membres des championnats nationaux, de clubs professionnels extérieurs à la région et d’associations de joueurs, en est l’illustration. Les participants ont ainsi pu élargir leurs connaissances, partager leurs expériences et se préparer efficacement pour l’avenir.

