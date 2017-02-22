Le Costa Rica accueille une conférence FIFA-CONCACAF sur le football pro

La FIFA a organisé en cette semaine de février, à San José, au Costa Rica, en collaboration avec la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF), une conférence sur le football professionnel à destination des représentants des associations membres et de clubs de l’ensemble de la région.

La conférence a rassemblé les hauts responsables de 35 associations membres d’Amérique du Nord et d’Amérique latine, dans le cadre des efforts entrepris par la FIFA pour aider les fédérations à professionnaliser le football de clubs à travers la région CONCACAF.

"La croissance du football professionnel est un levier important pour le développement de la discipline à tous les niveaux dans la région CONCACAF au cours de la prochaine décennie", explique Victor Montagliani, Président de la CONCACAF et Vice-président de la FIFA. "La professionnalisation des championnats et des clubs est essentielle pour la réussite à long terme et une plus grande compétitivité sur et en dehors des terrains."