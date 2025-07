La FIFA prolonge l’application des règles temporaires liées à la guerre en Ukraine

En raison de la guerre en cours en Ukraine, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé ce jour de prolonger l’application de l’annexe 7 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs jusqu’au 30 juin 2026. Cette prolongation est la garantie pour les joueurs, entraîneurs et clubs touchés par le conflit de continuer à bénéficier d’un soutien réglementaire. Elle témoigne également de la volonté de la FIFA de préserver la stabilité et l’intégrité de l’écosystème du football même en cas de circonstances exceptionnelles. Cette décision fait suite à des consultations approfondies et des échanges constructifs avec les parties prenantes du football, notamment les associations membres de la FIFA, les ligues, les clubs et les représentants des joueurs. En vertu desdites dispositions, les joueurs et entraîneurs étrangers restent autorisés à suspendre unilatéralement leur contrat de travail avec un club affilié à la Fédération Ukrainienne de Football ou la Fédération Russe de Football, et ce jusqu’au 30 juin 2026. Pour exercer ce droit, les joueurs et entraîneurs concernés doivent informer leur club par écrit d’ici au 1er août 2025 au plus tard. Ce délai permet de garantir que de telles décisions soient prises dans un délai raisonnable et en toute transparence, contribuant ainsi à éviter les abus et à offrir une clarté juridique à l’ensemble des parties. Introduite en mars 2022, l’annexe 7 se veut une réponse temporaire à la crise et fournit un cadre indispensable pour faire face aux défis exceptionnels en matière d’emploi auxquels sont confrontés les joueurs et entraîneurs du fait de la guerre. La FIFA continuera à suivre de près la situation en Ukraine et en Russie, et se tient prête à adapter son approche réglementaire en fonction des besoins. La FIFA tient à réaffirmer son soutien à tous les membres de la famille du football concernés et continuera à travailler en coordination avec les parties prenantes afin de préserver les principes de sécurité juridique, d’équité et de solidarité.