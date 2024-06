Lancement du Cours de la FIFA sur les transferts internationaux de joueurs 2024

Chaque année, plus de 20 000 joueurs et joueuses évoluant au niveau professionnel et plus 5 000 clubs issus de différents pays sont impliqués dans des transferts. La procédure de transfert international, bien que largement simplifiée par la FIFA ces dernières années afin qu’elle puisse se dérouler rapidement, demande toujours une bonne connaissance du système des transferts, notamment les différentes étapes à suivre et les aspects spécifiques au caractère international.