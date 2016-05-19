La FIFA organise un séminaire sur l’octroi de licence aux clubs en Éthiopie

Des représentants de clubs et d’associations venus de toute l’Afrique de l’Ouest, de l’Est et du Nord se sont réunis les 19 et 20 mai à Addis Abeba (Éthiopie) pour participer à un séminaire sur l’octroi de licence aux clubs organisé par la FIFA en collaboration avec la Confédération Africaine de Football (CAF).

Tenu au siège de l’Union Africaine, ce séminaire est le dernier d’une série que la FIFA a organisé en partenariat avec les confédérations afin d’informer les clubs et associations sur un système général d’octroi de licence ayant pour objectif de professionnaliser les clubs autour de domaines clés, que ce soit d’un point de vue technique, commercial ou de gouvernance.

Ce séminaire a rassemblé des représentants expérimentés d’Égypte, Éthiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Liberia, Libye, Nigeria, Somalie, Soudan du Sud, Soudan et Tanzanie afin qu’ils puissent faire part de leurs vécus et partager les meilleures pratiques pour la professionnalisation des clubs de football sur le continent africain.

"C’est une initiative importante qui donne à tous les participants, qu’ils soient d’une association membre, d’un club, d’une ligue ou des joueurs, les outils indispensables pour pouvoir mettre en œuvre un système d’octroi de licence", a souligné Salihu Abubakar, directeur général de la ligue nigériane de football professionnel.

"Le Nigeria est l’un des premiers pays de la CAF dans lequel le système a été introduit et nous pouvons déjà en voir les résultats pour les clubs, dans comme en dehors du terrain. Nous souhaitons que les ligues et clubs africains soient plus professionnels et le système d’octroi de licence est un outil essentiel pour le faire."

La FIFA consulte par ailleurs de nombreuses parties prenantes du football afin de bâtir sur la qualité et l’expérience que possèdent les clubs de football africains. Ainsi, on trouve parmi les autres participants au séminaire des représentants de la CAF, des membres des ligues nationales africaines, des représentants de clubs ainsi que des experts du football de club venus d’Asie, d’Europe et des Amériques.

"Le système d’octroi de licence aux clubs a déjà été adopté par la CAF, 61 clubs de 26 associations membres étant ainsi actuellement licenciés en Afrique", a indiqué James Johnson, chef du département Football professionnel de la FIFA.

"À travers ces séminaires, nous souhaitons renforcer nos initiatives liées à l’octroi de licence aux clubs, en échangeant notamment les meilleures pratiques, afin d’améliorer les normes du football professionnel et développer la discipline au sein du continent africain. Ces efforts sont au cœur de la mission de la FIFA."