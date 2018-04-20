La FIFA échange avec les agents quant à une possible révision du système des intermédiaires dans le football

La FIFA a organisé ce 20 avril à Zurich un séminaire consultatif sur le travail avec les intermédiaires et les agents dans le football. Le groupe de travail sur le système des transferts, établi par la Commission des Acteurs du Football de la FIFA, a identifié la question des agents comme une priorité dans le cadre de l’analyse actuelle du marché des transferts.

Le groupe de travail est composé de représentants des confédérations, y compris de l'UEFA, des fédérations nationales, de l’Association européenne des clubs, de la FIFPro et du Forum mondial des ligues (World League Forum).

La réunion a permis à ce groupe de travail ainsi qu’à l’administration de la FIFA d’échanger directement avec des agents et de les consulter au sujet de possibles aménagements au système actuel des intermédiaires dans le football.

L’objectif d’une telle consultation est d’assurer que la procédure d’analyse soit effectuée sur une base coopérative et constructive, mais aussi que le point de vue des agents, qui disposent d’une connaissance approfondie du marché des transferts, soit pris en considération.