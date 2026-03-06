La FIFA et les six confédérations décidées à lutter ensemble contre le dopage

La FIFA et les confédérations étaient réunies à Miami en vue de renforcer la coordination internationale dans la lutte contre le dopage dans le football en amont de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Les principaux points abordés concernaient l’édition 2027 du Code mondial antidopage et la nécessité de continuer à satisfaire des exigences de conformité mondiales

La FIFA a en outre présenté ses plans opérationnels et de répartition des contrôles antidopage pour la Coupe du Monde 2026

La FIFA a organisé un séminaire de deux jours avec les confédérations sur le thème de la lutte contre le dopage. Tenu dans les bureaux de la FIFA à Miami, il a rassemblé les responsables et directeurs juridiques des unités antidopage des six confédérations dans le but de renforcer la collaboration et de se coordonner en vue du prochain cycle du football international et de la parution de l’édition 2027 du Code mondial antidopage de l’Agence mondiale antidopage (AMA).

Dans ce contexte, la FIFA a proposé la création d’un groupe de travail dédié à la lutte contre le dopage dans le football, composé de représentants de la FIFA et de chaque confédération. Ce groupe fera office de forum d’experts favorisant l’échange de connaissances, l’évaluation des risques et le développement coordonné de programmes.

Tout au long du séminaire, les confédérations ont fait le point sur leurs activités et projets régionaux en matière de lutte contre le dopage. Les échanges ont également porté sur les défis propres à chaque région, les initiatives pédagogiques en place et les possibilités de renforcer la collaboration au sein de l’écosystème du football.

Le séminaire s’est néanmoins articulé autour de deux grands sujets : le renforcement du travail à l’échelle mondiale afin de lutter contre le dopage dans le football, et la consolidation du front formé par le secteur du football afin de coordonner ses efforts et ses activités, ainsi que de défendre ses intérêts. En outre, la FIFA et les confédérations ont réaffirmé leur engagement commun à protéger l’intégrité du sport via une coopération renforcée, un soutien mutuel et, surtout, une action coordonnée.

Autres points importants : la planification opérationnelle de la FIFA et ses objectifs concernant les tests durant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Le but est de garantir des contrôles de dopage robustes avant et pendant l’événement phare qui se tiendra au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Les participants ont par ailleurs examiné le projet de Code et de standards internationaux de l’AMA pour l’édition 2027, y compris les principales modifications et les calendriers de mise en œuvre. Le séminaire a également été l’occasion d’harmoniser les approches visant à garantir la conformité au Code et à se préparer aux changements réglementaires qui façonneront les programmes mondiaux de lutte contre le dopage dans le football international au cours des années à venir.