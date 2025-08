La FIFA publie l’édition 2022 de son Manuel Juridique

La FIFA a publié le 5 septembre 2022 l’édition 2022 de son Manuel Juridique, qui comprend une vue d’ensemble unique des derniers règlements, documents statutaires et circulaires émis par l’instance dirigeante du football mondial, fournissant ainsi un précieux soutien à l’ensemble de la communauté du football. Après la publication du Manuel Juridique de la FIFA en 2020 et 2021, l’édition 2022 revient sur les récents changements et amendements apportés aux règlements et autres règles applicables aux organisations footballistiques et aux matches de football. Le Manuel inclut notamment le Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et les versions mises à jour des Statuts de la FIFA, du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs et des Règles de procédure du Tribunal du Football. Le Manuel Juridique de la FIFA est disponible sur legal.fifa.com.