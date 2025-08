La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Issa Hayatou

L’enquête portait sur les agissements de M. Hayatou en tant que président de la CAF, notamment sur son implication dans les négociations, la finalisation et la signature du protocole d’accord et du contrat concernant la commercialisation par la société Lagardère Sports des droits médias et marketing des compétitions organisées par la CAF entre 2014 et 2017.

En conséquence, la chambre de jugement a reconnu M. Hayatou coupable d’infraction à l’article 15 de la dernière édition du Code d’éthique de la FIFA et lui a infligé une suspension d’un an de toute activité relative au football (administrative, sportive et autre) aux niveaux national et international, ainsi qu’une amende de CHF 30 000. La décision motivée a été notifiée à M. Hayatou aujourd’hui, date à laquelle l’interdiction entre en vigueur, et elle est publiée sur legal.fifa.com.