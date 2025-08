La FIFA publie son rapport Global Transfer Market 2022

Pour la toute première fois, plus de 20 000 transferts internationaux de joueurs professionnels masculins ont été enregistrés.

La croissance du football féminin se poursuit comme en témoigne la hausse de 19% des transferts internationaux.

Près de 50 000 joueurs amateurs de plus de 200 nationalités ont fait l’objet de transferts internationaux.

La FIFA a publié le 26 janvier 2023 son rapport Global Transfer Market 2022, qui indique qu’un record absolu de 71 002 transferts internationaux ont été conclus en 2022 - 21 764 impliquant des joueuses et joueurs professionnels et 49 238 impliquant des joueurs amateurs. Le rapport révèle que 20 209 transferts internationaux ont été conclus dans le football masculin professionnel, soit une augmentation de 11,6% par rapport à 2021. Ce chiffre est également supérieur à celui enregistré en 2019 avant la pandémie de Covid-19. Ces transferts ont impliqué 4 770 clubs issus de 182 associations différentes, contre 4 538 clubs en 2021. Dans 2 843 cas, une indemnité de transfert a été versée. Au total, 17 291 joueurs de 183 nationalités différentes ont changé de club en 2022. Emilio García Silvero, Directeur Juridique et Conformité de la FIFA, a déclaré : "Après deux années de baisse au niveau des dépenses en indemnités de transfert, la tendance s’est inversée en 2022. Les clubs ont dépensé l’an dernier USD 6,5 milliards, soit une augmentation de 33,5% par rapport à 2021, sans toutefois surpasser le record absolu de 2019."

À eux seuls, les dix plus grands transferts représentent 12,5% du total des indemnités de transfert versées en 2022. De même, sur les 2 843 transferts assortis d’une indemnité, les 100 premiers comptent pour près de la moitié du total dépensé. Une fois de plus, les clubs anglais ont été les plus dépensiers, dépassant même pour la première fois la barre des USD 2 milliards pour établir un nouveau record (USD 2,2 milliards). La France se classe en tête des associations vendeuses avec plus de USD 740,3 millions encaissés. Les clubs portugais ont réalisé 901 transferts entrants en 2022, plus que n’importe quelle autre association - une première. Pour sa part, le Brésil a été impliqué dans le plus grand nombre de transferts sortants : 998 au total.

La croissance du football féminin se poursuit

À quelques mois de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande, la croissance spectaculaire du football féminin s’est poursuivie en 2022. Le nombre de transferts internationaux a plus que doublé depuis que l’utilisation de TMS a été rendue obligatoire en 2018. En 2022, 500 clubs ont été impliqués dans des transferts internationaux, contre 410 en 2021, soit une hausse de 22,0%. À cet égard, Emilio García Silvero a déclaré : "Ces chiffres reflètent l’impressionnante évolution d’une discipline qui voit de plus en plus de joueuses passer professionnelles. Quelque 1 555 transferts internationaux ont été enregistrés en 2022, soit une augmentation de 19,3% par rapport à l’année précédente, avec un nouveau record de 119 associations membres impliquées dans des transferts internationaux."

Transferts internationaux de joueurs amateurs

En 2022, il y a eu plus de deux fois plus de transferts de joueurs amateurs que de transferts de joueurs professionnels. En effet, 49 238 footballeurs amateurs, dont 92,3% d’hommes, ont rejoint un club dans une nouvelle association membre. L’an dernier, 204 des 211 associations membres de la FIFA ont été impliquées dans au moins un transfert de joueur amateur, illustrant à quel point le football amateur s’est internationalisé. La guerre en Ukraine a également eu un impact significatif sur les chiffres du football amateur en 2022. Les ressortissants ukrainiens étaient de loin le groupe le plus représenté parmi tous les joueurs amateurs transférés en 2022, avec un total de 5 910 transferts, soit plus de 60% de plus que les 3 661 transferts impliquant des joueurs français, le deuxième groupe le plus représenté.