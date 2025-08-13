La Commission de Discipline de la FIFA ouvre une procédure à l’encontre du président de la Fédération Panaméenne de Football, Manuel Arias Corco

La Commission de Discipline de la FIFA a ouvert une procédure à l’encontre du président de la Fédération Panaméenne de Football, Manuel Arias Corco, qui avait été suspendu de toute activité liée au football pendant six mois par la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA.

La procédure porte sur une violation potentielle de l’article 21 du Code disciplinaire de la FIFA, à savoir le non-respect présumé de la décision susmentionnée, rendue par la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA.