Décisions de la Commission de Discipline de la FIFA

Le club de l’Atlético San Cristóbal a été exclu du championnat dominicain de première division pour la saison 2025/26 et son équipe première rétrogradée en deuxième division en vue de la saison suivante pour infraction à l’article 20 du Code disciplinaire de la FIFA, à savoir l’implication dans des activités liées à la manipulation de matches et de compétitions de football. En outre, la Commission de Discipline de la FIFA a enjoint la Fédération Dominicaine de Football à prendre contact avec la FIFA afin de mettre en œuvre un plan de sensibilisation visant à prévenir et combattre la manipulation de matches et de compétitions.