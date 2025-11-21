La Commission de Discipline de la FIFA s’est réunie à deux reprises les 17 et 18 novembre et a pris les décisions suivantes :
Manuel Arias Corco, président de la Fédération Panaméenne de Football, a été suspendu de toute activité liée au football pour une durée de six mois et condamné à une amende de CHF 20 000 pour infraction à l’article 21 du Code disciplinaire de la FIFA, à savoir le non-respect de la
décision rendue par la chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA le 15 novembre 2024.
Le club de l’Atlético San Cristóbal a été exclu du championnat dominicain de première division pour la saison 2025/26 et son équipe première rétrogradée en deuxième division en vue de la saison suivante pour infraction à l’article 20 du Code disciplinaire de la FIFA, à savoir l’implication dans des activités liées à la manipulation de matches et de compétitions de football. En outre, la Commission de Discipline de la FIFA a enjoint la Fédération Dominicaine de Football à prendre contact avec la FIFA afin de mettre en œuvre un plan de sensibilisation visant à prévenir et combattre la manipulation de matches et de compétitions.
Les termes des décisions de la Commission de Discipline de la FIFA ont été notifiés aujourd’hui aux parties. En vertu des dispositions applicables du Code disciplinaire de la FIFA, elles disposent chacune de dix jours pour demander les motifs des décisions, lesquels seront, le cas échéant, publiés sur le portail legal.fifa.com. Ces décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours.