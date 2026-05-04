La chambre de jugement de la Commission d'Éthique indépendante sanctionne Ian Alves

Après l’avoir jugé coupable d’abus de pouvoir et de harcèlement sexuel sur trois femmes membres du personnel de la Fédération de Football du Guyana (GFF), la chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a prononcé à l’encontre de M. Ian Alves, ancien secrétaire général de la GFF, une interdiction de toute activité liée au football pour une durée de cinq ans. La chambre de jugement lui a également infligé une amende de CHF 20 000.

À la suite d'une analyse minutieuse des déclarations écrites des victimes, de la documentation fournie par la GFF, de la déposition de l’accusé, ainsi que des preuves recueillies pendant l’enquête menée par la chambre d'instruction, la chambre de jugement a établi que M. Alves avait enfreint l’article 24 (Protection de l’intégrité physique et morale), l’article 26 (Abus de pouvoir) et, par corollaire, l’article 14 (Règles de conduite générales) du Code d’éthique de la FIFA.

Les termes de la décision ont été notifiés à M. Alves ce jour, date à laquelle l’interdiction entre en vigueur. Les motifs de la décision seront fournis sous 60 jours, conformément au Code d'éthique.

Dans la droite ligne de l'engagement de la FIFA à combattre fermement tous les types d’abus dans le football, la Commission d'Éthique traite chaque cas selon ses spécificités, conformément au Code d'éthique.