La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Patrick Assoumou Eyi

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a jugé Patrick Assoumou Eyi, ancien sélectionneur de l’équipe nationale masculine U-17 de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), coupable d’abus de pouvoir et d’actes d’agression sexuelle répétés sur plusieurs joueurs, ce qui constitue une violation du Code d’éthique de la FIFA . L’enquête portant sur M. Eyi concerne des plaintes déposées par au moins quatre joueurs, qui l’accusent d’agressions sexuelles commises entre 2006 et 2021. La plupart de ces actes ont été commis alors que les joueurs étaient encore mineurs.

Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Eyi avait enfreint l’article 24 (Protection de l’intégrité physique et morale) et l’article 26 (Abus de pouvoir) du Code d’éthique de la FIFA et a prononcé à son encontre une interdiction à vie de toute activité liée au football (administrative, sportive et autre) aux niveaux national et international, ainsi qu’une amende de CHF 1 000 000.