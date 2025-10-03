Les six confédérations rassemblées au sein du groupe de travail de la FIFA sur l’intégrité

La dernière réunion en date s’est déroulée pour la première fois en présence de toutes les confédérations, désignées membres permanentes

Les stratégies pour les prochaines éditions des compétitions de jeunes de la FIFA et les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA™ figuraient à l’ordre du jour, de même que le renforcement du suivi et de l’évaluation des risques

Des partenaires internationaux, dont le FBI, INTERPOL, l’ONUDC et Sportradar, ont également participé à la réunion

Le groupe de travail de la FIFA sur l’intégrité s’est réuni en ligne ce lundi 29 septembre afin de poursuivre sa mission de protection du football mondial contre la manipulation des matches et d’autres menaces à l’intégrité. La réunion a rassemblé un large éventail de parties prenantes, notamment des organes internationaux de répression et de surveillance des paris. Représentées par leurs unités en charge de l’intégrité et de la lutte contre la manipulation de matches, l’ensemble des six confédérations (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC et UEFA), désignées membres permanentes, étaient également de la partie pour la première fois.

« L’inclusion des six confédérations en tant que membres permanentes est essentielle dans le cadre de nos efforts visant à renforcer notre défense collective contre la manipulation des matches », a déclaré Luis Villas-Boas Pires, directeur de la sous-division Organes juridictionnels de la FIFA. « Il s’agit d’une étape importante dans la préservation de l’intégrité du football dans toutes les compétitions de la FIFA. »

Cet élargissement du nombre de participants marque une avancée significative, garantissant une collaboration plus forte à travers le réseau mondial de la FIFA, qui doit faire face en octobre et novembre 2025 à un calendrier chargé, entre compétitions de jeunes et qualifications pour la Coupe Monde de la FIFA™. Les personnes présentes ont passé en revue les plans de surveillance de diverses compétitions de la FIFA, à savoir les Coupes du Monde masculine U-20, masculine et féminine U-17, et féminine de futsal, ainsi que les évaluations des risques pour les qualifications à venir.

Elles ont également fait le point sur leurs stratégies respectives en matière d’intégrité, sur les moyens d’améliorer la coordination avec les membres ad hoc, ainsi que sur l’alignement des meilleures pratiques. Outre les confédérations, de nombreuses organisations étaient représentées : le département de la Justice des États-Unis, le FBI, INTERPOL, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la Commission fédérale mexicaine de compétence économique, le Bureau de la concurrence du Canada, le Conseil de l’Europe, l’Association internationale de l’intégrité des paris, United Lotteries for Integrity in Sports et Sportradar.

Créé par la FIFA pour préserver l’intégrité de toutes les compétitions, le groupe de travail continue de s’attacher à prévenir et sanctionner la manipulation de matches, la corruption et toute autre pratique contraire à l’éthique.

La réunion a souligné l’engagement commun des instances dirigeantes du football et de leurs partenaires internationaux à défendre l’intégrité du football dans le monde entier.