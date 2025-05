Réunion du groupe de travail sur l’intégrité à Miami

Formé notamment pour surveiller et préserver l’ensemble des compétitions de la FIFA face au risque de manipulation de matches, le groupe de travail de la FIFA sur l’intégrité s’est réuni le jeudi 8 mai 2025 à Miami. Les échanges ont principalement porté sur la finalisation de la stratégie pour les prochaines compétitions de la FIFA, l’analyse de différents scénarios en matière d’intégrité, l’évaluation de l’efficacité des moyens de communication et le renforcement de la collaboration avec les membres ad hoc.

Le groupe de travail contribue à l’un des objectifs statutaires de la FIFA : préserver et promouvoir l’intégrité du football dans toutes les compétitions. L'instance entend à ce titre prévenir et sanctionner toute forme de manipulation de matches, de corruption ou d’activités illicites ou illégales pouvant nuire à l’intégrité du football.

Des représentants du ministère de la Justice des États-Unis, du Bureau Fédéral d’Investigation (FBI), d’INTERPOL, de la Concacaf, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), du Conseil de l’Europe, du groupe de Copenhague, de l’Association internationale de l'intégrité des paris, de United Lotteries for Integrity in Sports et de Sportradar étaient présents pour l’occasion. Avec le soutien du groupe de travail, la FIFA surveillera en temps réel les marchés des paris et l’action sur le terrain lors de chaque match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™.