Le groupe de travail sur l’intégrité précise son action en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le plan de surveillance pour la compétition a été harmonisé et finalisé

Les partenaires de surveillance internationaux ont partagé des informations sur le marché des paris ainsi que des évaluations des risques

Des exercices basés sur des scénarios ont été réalisés, et les échanges ont permis de souligner l’importance de disposer de cadres intégrés pour le partage de renseignements ainsi que de mettre en place une détection proactive des risques

Le 7 mai dernier, le groupe de travail de la FIFA sur l’intégrité s’est réuni à Miami (États-Unis) dans le cadre d’une séance clé afin de tester et finaliser le concept relatif à l’intégrité prévu pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Organisée dans les bureaux de la division Juridique et Conformité de la FIFA, à Miami (États-Unis), cette réunion d’une journée a constitué une étape décisive dans le cadre des préparatifs de la compétition. Préparation opérationnelle, coordination et gestion des risques figuraient notamment à l’ordre du jour.

Elle a ainsi été l’occasion d’examiner une dernière fois le plan de surveillance élaboré pour la compétition. Après des discussions fructueuses menées au cours des différentes phases de consultation, les membres du groupe de travail se sont mis d’accord sur les principaux mécanismes régissant le plan, notamment la portée de la surveillance, les canaux de signalement et les procédures d’escalade. Les rôles et responsabilités de l’ensemble des parties prenantes ont par ailleurs été précisés, ce qui a permis de clarifier la manière dont les éventuels problèmes d’intégrité seront détectés et gérés en temps réel.

Par ailleurs, la FIFA a présenté un bilan complet de ses actions déjà entreprises en matière d’intégrité. Elle a ainsi directement mis à disposition des joueurs, via l’application officielle FIFA, des ressources pédagogiques et des outils de signalement liés à l’intégrité. Elle a aussi organisé des sessions d’information ciblées à destination des associations membres participantes, des arbitres et à divers membres du personnel de la FIFA impliqués dans l’organisation de la compétition dans les trois pays hôtes. Ces sessions avaient vocation à sensibiliser le personnel concerné à tous les niveaux organisationnels de la compétition.

La réunion a également porté sur l’évaluation des risques. Les principaux partenaires du groupe de travail en matière de surveillance des paris ont ainsi eu la possibilité de transmettre aux participants les dernières informations à cet égard. Des représentants d’organisations telles que Sportradar, l’Association internationale de l’intégrité des paris, l’United Lotteries for Integrity in Sports, Genius Sports et Integrity Compliance 360 ont apporté leur éclairage sur la dynamique du marché des paris et ont mis en garde contre des vulnérabilités potentielles à l’approche du 11 juin Ces perspectives ont été complétées par une analyse plus large du paysage international des paris, notamment l’émergence de nouveaux produits tels que les marchés de pronostics, avec les risques liés à l’intégrité que ceux-ci comprennent.

Au-delà des menaces associées aux paris, le groupe de travail s’est penché sur des questions plus générales de sécurité et de renseignement. Une session spécifique a été consacrée aux risques propres à la compétition, dont les menaces liées aux matches, avec un volet sur la coordination nécessaire entre les services internes de la FIFA et les partenaires externes. Les échanges ont été l’occasion de souligner l’importance de disposer de cadres intégrés pour le partage de renseignements ainsi que de mettre en place une détection proactive des risques.

« Cette réunion a été conçue pour favoriser l’implication active des différentes parties prenantes et la recherche de solutions, ce qui correspond au mot d’ordre de la FIFA en matière d’intégrité : la collaboration », a expliqué Emilio García Silvero, directeur de la division Juridique et Conformité de la FIFA. « Le groupe de travail sur l’intégrité s’est vu confier une mission fondamentale : veiller au bon déroulement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 par la vigilance, la coordination et à l’application des mesures qui s’imposent. »