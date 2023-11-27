Aucune activité suspecte constatée par le groupe de travail de la FIFA sur l’intégrité en matière de paris pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Les 104 matches de la compétition ont tous été suivis en temps réel

Aucune activité suspecte ni aucun indice laissant supposer une éventuelle manipulation de matches n’ont été identifiés

La collaboration se poursuivra lors des prochains rendez-vous de la FIFA

Le groupe de travail de la FIFA sur l’intégrité, créé pour assurer la prévention des menaces liées à la manipulation de matches dans toutes les compétitions de la FIFA, a achevé avec succès sa mission dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, surveillant en temps réel les marchés des paris et l’action sur le terrain lors des 104 matches.

Sur la base des informations recueillies et analysées tout au long de l’épreuve, le groupe de travail n’a identifié aucune activité suspecte en matière de paris, ni aucun indice relevant de la manipulation concernant une quelconque rencontre.

La FIFA a centralisé la collecte des rapports de surveillance des paris et des autres données pertinentes fournies par les membres de cette entité, ainsi que les informations reçues par le biais des mécanismes de signalement disponibles. Ces informations ont ensuite été analysées et communiquées aux membres du groupe de travail, conformément aux procédures opérationnelles.

Le caractère collaboratif du groupe de travail a permis d’évaluer et de répondre de manière professionnelle, coordonnée et rapide à la moindre alerte ou au moindre indice de manipulation de matches potentielle tout au long de la Coupe du Monde 2026, chaque membre apportant son expertise spécifique.

Pour la compétition, le groupe de travail comptait des représentants de l’AFC, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL, l’OFC, l’UEFA, la Fédération de Football des États-Unis, l’Association Canadienne de Soccer, la Fédération Mexicaine de Football, le FBI, INTERPOL, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Conseil de l’Europe, le Groupe de Copenhague, Sportradar, l’Association internationale de l’intégrité des paris, United Lotteries for Integrity in Sports, IC360, Genius Sports, le ministère de la justice des États-Unis, Sport Intégrité Canada, le Bureau canadien de la concurrence, la Comisión Federal de Competencia Económica et plusieurs autres experts indépendants.

« Le groupe de travail de la FIFA sur l’intégrité a fourni, lors de cette Coupe du Monde 2026, un cadre solide pour le partage de renseignements, l’évaluation des problèmes potentiels et la coordination d’une réponse rapide », a déclaré Liam Rich, responsable intégrité senior à la FIFA. « Nous remercions tous les membres pour leur expertise et leur engagement tout au long de la compétition, et nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration lors des prochaines échéances de la FIFA. »

La FIFA continuera ainsi de coopérer avec le groupe de travail sur l’intégrité afin de prévenir les menaces potentielles sur les compétitions futures, notamment les compétitions de jeunes de la FIFA prévues plus tard cette année et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™.