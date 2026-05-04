Lancement du cours FIFA sur les transferts internationaux de joueurs 2026

Ce cours s'adresse aux professionnels qui effectuent ou effectueront des transferts internationaux

Les candidatures sont ouvertes du 4 mai au 22 juin 2026

La formation se déroulera à Miami, en Floride, du 3 au 6 novembre 2026

La FIFA a lancé l'édition 2026 du Cours international de transfert de joueurs de la FIFA , une initiative éducative de quatre jours offrant une approche pratique de tous les aspects du processus de transfert international.

Chaque année, plus de 20 000 joueurs et joueuses professionnels changent de club au sein de 5 000 clubs de différents pays. Bien que la FIFA ait considérablement simplifié le processus des transferts internationaux ces dernières années, il reste nécessaire de connaître le système des transferts, notamment ses différentes étapes et ses aspects.

Le cours FIFA sur les transferts internationaux de joueurs est spécialement conçu pour les personnes qui effectuent ou effectueront des transferts internationaux. Ce cours, qui en est à sa quatrième édition, est l'un des projets qui contribuent à rendre le football véritablement mondial et accessible à tous.

Ce cours de quatre jours se déroulera en un seul module à Miami, en Floride, du 3 au 6 novembre 2026. Les sessions seront animées par des avocats et des spécialistes expérimentés de la FIFA qui apporteront une expertise concrète acquise dans la gestion de transferts internationaux de haut niveau.

Les participants découvriront le Règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs (RSTP), notamment l'enregistrement, les contrats de travail et les réglementations régissant la propriété par des tiers (TPO) et l'influence par des tiers (TPI).

Ce cours détaillera les étapes et les rôles clés dans le processus d'un transfert de joueur, notamment le rôle et les obligations des agents et le fonctionnement du Système de mise en relation des transferts (TMS) de la FIFA. Les mécanismes de solidarité et l'indemnisation de la formation seront également abordés.

Les candidatures pour la quatrième édition du cours international de transfert de joueurs de la FIFA seront ouvertes du 4 mai 2026 au 22 juin 2026. Le comité académique sélectionnera jusqu'à 30 participants.