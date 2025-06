Le TAS approuve le Règlement d’arbitrage pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Aux portes d’une compétition de clubs révolutionnaire

La Coupe du Monde des Clubs 2025, qui verra s’affronter 32 des meilleurs clubs de la planète issus des six confédérations, débutera le samedi 14 juin au Hard Rock Stadium de Miami. Au total, 63 matches seront disputés dans 11 villes : Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York – New Jersey, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington. La grande finale, elle, aura lieu le dimanche 13 juillet au MetLife Stadium de New York – New Jersey. Tous les matches de la compétition seront retransmis gratuitement sur DAZN.com, afin que les passionné(e)s de football du monde entier puissent profiter pleinement de cette édition historique.