La FIFA publie le Rapport annuel TAS & Football 2025

La FIFA a publié le Rapport annuel TAS & Football 2025, qui constitue la quatrième édition de ce document exhaustif.

Le rapport offre une vue d’ensemble des activités de la FIFA en lien avec les appels déposés contre ses décisions auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), ainsi qu’une perspective plus large sur les procédures d’arbitrage liées au football menées auprès du TAS durant l’année écoulée.

En 2025, les litiges liés au football ont une fois encore représenté la majeure partie des affaires portées devant le TAS (77%).

Le rapport comprend également un aperçu des principales jurisprudences du TAS et du Tribunal fédéral suisse, extraites des Rapports trimestriels de la FIFA sur les décisions du TAS liées au football.

En vertu de l'article 49 des Statuts de la FIFA, le TAS est l'autorité compétente pour examiner et statuer sur les recours déposés contre les décisions finales prises par les différents organes de la FIFA. Cette disposition garantit qu’un tribunal arbitral indépendant est en capacité de résoudre les litiges lorsque des décisions de la FIFA sont contestées par les parties prenantes du football, notamment les associations membres, les confédérations, les joueurs et joueuses, les clubs, les officiel(le)s, les entraîneur(e)s et les agents.