La FIFA lance le rapport trimestriel sur les affaires du TAS liées au football

Le rapport souligne la volonté de transparence de la FIFA et son engagement à partager les connaissances au sein de la communauté du football

Une analyse détaillée des décisions du TAS, les tendances majeures en matière de droit et des références aux principales décisions du Tribunal fédéral suisse et de la Cour de justice de l’Union européenne

La FIFA lance son rapport trimestriel sur les décisions du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans les affaires liées au football. Cette nouvelle initiative vise à fournir une analyse complète et actualisée des dernières tendances en la matière.

Les dernières statistiques officielles du Rapport annuel TAS & Football 2024mettent en lumière l’importance du TAS dans l’arbitrage des litiges liés au football, qui représentent plus de 70% des affaires traitées par l’institution. Les décisions rendues par le TAS jouent un rôle déterminant dans la construction du cadre réglementaire du football. Elles garantissent la sécurité juridique et préservent le principe de fair-play en résolvant les conflits entre les joueurs, les clubs, les associations membres et les autres parties prenantes du sport.