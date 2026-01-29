La FIFA renforce ses mesures de lutte contre le dopage en organisant un cours pour responsables du contrôle de dopage

Le cours marque une étape importante des préparatifs opérationnels de la FIFA en amont de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

Près de trente responsables du contrôle de dopage (RCD) issus des six continents ont suivi des conférences et une formation pratique poussées couvrant le prélèvement d’échantillons d’urine, de sang et de goutte de sang séché

Tous les participants ont également dû passer un examen de compétence final pour confirmer qu’ils satisfont aux standards élevés des compétitions de la FIFA

Alors que les préparatifs des prochaines Coupes du Monde de la FIFA™ s’intensifient, l’Unité antidopage de la FIFA a récemment organisé son cours d’accréditation pour responsables du contrôle de dopage (RCD) au siège de la FIFA à Zurich. La session a rassemblé des responsables de contrôle de la FIFA expérimentés ainsi que de nouvelles recrues pour une journée complète de formation théorique et pratique.

La partie théorique a couvert les éléments clés du programme antidopage de la FIFA, notamment les tâches et obligations d’un RCD, la logistique des compétitions, les kits et équipements de contrôle, l’utilisation de systèmes numériques, les processus d’analyse en laboratoire, les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques et les procédures de contrôle hors compétition et en compétition. Les séances ont été animées par des experts antidopage de la FIFA ainsi que des spécialistes de renommée internationale.

Ces sessions ont permis aux RCD de réviser et d’affiner les procédures adéquates dans un environnement contrôlé, garantissant une cohérence et une précision conformes aux exigences de la FIFA. Tous les participants ont en outre dû réussir un examen de compétence écrit avant de pouvoir valider le cours et renouveler – ou obtenir – leur accréditation de RCD pour les futures compétitions de la FIFA. Seuls ceux qui ont satisfait aux normes de la FIFA seront accrédités en vue de pouvoir effectuer des missions ces deux prochaines années.