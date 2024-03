Publication du Rapport de la FIFA en matière de lutte contre le dopage 2023

Par ailleurs, la FIFA a renforcé ses capacités de contrôle lors de ses compétitions de jeunes (Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ et Coupe du Monde U-20 de la FIFA™), en augmentant notamment le nombre de tests hors compétition et en introduisant pour la première fois à ce niveau les analyses d’échantillons sur goutte de sang séché. Sur l’ensemble de l’année, 1 592 contrôles de dopage ont été effectués dans le cadre des sept compétitions organisées, pour un total de 2 616 échantillons collectés. Ceux-ci ont été analysés par 13 laboratoires du monde entier accrédités par l’Agence mondiale antidopage. Parmi tous ces échantillons prélevés, un seul a engendré un résultat d'analyse anormal, justifié par une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. Un autre aspect essentiel du programme de la FIFA en matière de lutte contre le dopage concerne la coopération avec toutes les confédérations afin d’organiser des séminaires et des activités pédagogiques permettant d’améliorer les mesures antidopage dans leurs propres compétitions. La signature en 2023 d'un nouvel accord avec la Concacaf visant à prolonger ce soutien constitue sans doute l’un des exemples les plus remarquables de cette démarche. Cela a déjà conduit à une multiplication par huit du nombre de contrôles réalisés dans le cadre des compétitions de la Concacaf par rapport à 2022. Enfin, par le biais de sa collaboration avec les organisations nationales antidopage, la FIFA a proposé des initiatives pédagogiques supplémentaires et amélioré les infrastructures locales. La lutte contre le dopage figure parmi les principaux engagements pris par la FIFA dans le but de garantir un football rimant avec performance sportive, passion et esprit d’équipe.