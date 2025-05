La FIFA s’associe à l’USADA pour garantir une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ propre

Cet accord, qui s’inscrit dans la droite ligne de l’engagement continu des deux organisations pour un sport propre et équitable, prévoit un soutien de l’USADA en faveur de la FIFA. Celui-ci se matérialise notamment par la mise à disposition de responsables du contrôle de dopage locaux qui aideront les responsables du contrôle de dopage de la FIFA dans leur mission, ainsi que dans la mise en œuvre du plan de répartition des contrôles antidopage lors de la compétition. « Nous sommes ravis de proposer à la FIFA et aux joueurs un accompagnement et des tests de qualité en vue de la toute première Coupe du Monde des Clubs organisée aux États-Unis », a déclaré Travis T. Tygart, directeur général de l’USADA. « Ces joueurs sont ce qu’il se fait de mieux dans le football, et il est donc on ne peut plus logique qu’ils bénéficient de ce qu’il y a de mieux pour rendre leur sport aussi propre et équitable que possible. » Par ailleurs, l’accord prévoit la réalisation par l’USADA de contrôles hors compétition avant et pendant la compétition, sous la direction de la FIFA et conformément au Règlement antidopage de la FIFA, au Code mondial antidopage et à toutes les normes internationales applicables. La FIFA pourra ainsi compter sur des responsables du contrôle de dopage locaux hautement qualifiés et expérimentés à même de mener les missions de contrôle de l’instance. « C’est un plaisir de travailler avec l’Agence américaine de lutte contre le dopage, qui aidera la FIFA à mettre en œuvre un programme antidopage exhaustif lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Nous sommes impatients de collaborer avec l’USADA afin d’avoir une compétition parfaitement propre cet été », a déclaré Emilio García Silvero, directeur de la division Juridique et Conformité de la FIFA.