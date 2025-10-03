La FIFA publie son rapport en matière de lutte contre le dopage pour la période janvier 2024 – juillet 2025

Le rapport souligne l’engagement de la FIFA à préserver l’intégrité du football

Près de 2 000 contrôles de dopage ont été effectués lors des compétitions de la FIFA et des qualifications continentales pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Des joueurs affiliés à 160 des 211 associations membres de la FIFA ont été testés, ce qui témoigne de la portée mondiale du programme de dépistage

La FIFA a publié aujourd’hui son rapport en matière de lutte contre le dopage, qui porte sur la période allant du 1er juillet 2024 au 31 juin 2025. Dans l’optique d’apporter de la transparence sur ses activités de lutte contre le dopage, la FIFA présente dans son rapport diverses informations relatives à la collecte et l’analyse d’échantillons.

Fermement engagée à préserver l’intégrité du football mondial et soucieuse de faire en sorte que l’ensemble des matches et compétitions organisés par elle-même ou ses parties prenantes répondent exclusivement au principe de mérite sportif, l’instance a mené près de 2 000 contrôles de dopage dans le cadre de ses compétitions et des compétitions préliminaires continentales de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Au total, des joueurs issus de 160 des 211 associations membres (76%) ont été testés pendant la période couverte par le rapport.

Il convient en outre de noter qu’au cours de ladite période, en août dernier, l’Unité antidopage de la FIFA a déménagé à Miami (États-Unis), tout comme le reste de la division Juridique et Conformité de la FIFA. L’Unité a supervisé de nombreuses initiatives antidopage depuis ses nouveaux locaux, notamment les contrôles en compétition et hors compétition de neuf événements majeurs de la FIFA :

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, É.A.U. Dubaï 2024™

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™

Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™

Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, République dominicaine 2024™

Coupe Intercontinentale de la FIFA 2024™

FIFAe Next Gen 2024

FIFAe Finals 2024

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™

Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Les initiatives de la FIFA en matière de lutte contre le dopage ne se limitent pas aux contrôles et à la répression. Elles comprennent également des activités de promotion d’une culture fondée sur le respect, l’équité et l’intégrité dans le football. Au cours de la période de rapport, la FIFA a soutenu les six confédérations, renforçant notamment sa collaboration avec la Concacaf et son travail avec l’OFC.

Toutes les informations contenues dans le rapport proviennent du système d’administration et de gestion antidopage développé par l’Agence mondiale antidopage (AMA) pour coordonner les activités antidopage de tous les signataires du Code mondial antidopage.

La lutte contre le dopage figure parmi les principaux engagements pris par la FIFA dans le but de garantir un football rimant avec performance sportive, passion et esprit d’équipe.