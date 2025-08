Publication du Rapport de la FIFA en matière de Lutte contre le Dopage 2021/2022

La FIFA a publié son Rapport en matière de Lutte contre le Dopage 2021/2022 , qui présente les efforts déployés par l’instance dirigeante du football mondial dans ce domaine entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022. Cette édition du rapport revient sur les initiatives de la FIFA en matière de contrôles de dopage pendant les compétitions qu’elle a organisées à la suite de la pandémie de Covid-19. La grande majorité des tests ont été réalisés dans le cadre la Coupe du Monde de la FIFA™. Chaque joueur a ainsi fait l’objet de contrôles inopinés avant Qatar 2022, tandis que des contrôles systématiques ont été effectués pendant la compétition, à la fois après les matches et les jours sans match. Au total, 2 921 tests ont été réalisés au cours de 11 compétitions de la FIFA. Plus de 100 associations membres ont vu au moins une de leurs équipes nationales participer à une des compétitions organisées pendant la période de rapport. La lutte contre le dopage figure parmi les principaux engagements pris par la FIFA dans le but de garantir un football rimant avec performance sportive, passion et esprit d’équipe.

Sur les 5 596 échantillons analysés, six ont débouché sur un résultat d’analyse anormal. Quatre de ces six cas ont entraîné une suspension. Dans un des cas, la substance détectée a été administrée par une voie autorisée et non interdite, et un autre cas est toujours en cours. En outre, la FIFA a créé une nouvelle plateforme pédagogique antidopage en ligne qui comprend trois modules d’apprentissage pour trois types de publics différents : jeunes, joueurs professionnels et personnes assistant les joueurs. Ces modules accessibles gratuitement ICI incluent une grande variété de contenu autour du système de lutte contre le dopage, avec un accent mis sur la responsabilité objective des joueurs.