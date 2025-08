Le Hondurien Wisdom Niiayitey Quaye July suspendu pour dopage

Âgé de 24 ans, M. Quaye July a été testé positif au clostébol à l’occasion d’un match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ disputé le 2 février 2022. Le clostébol est une substance non spécifiée qui figure dans la catégorie S1 de la liste des interdictions de l’AMA 2022 (agents anabolisants). Elle est par conséquent interdite en vertu du Règlement Antidopage de la FIFA.

La sanction a été prononcée après que le joueur a admis avoir commis cette infraction et la conclusion d’un accord entre le joueur, la FIFA et l’AMA. La sanction est donc définitive et sans appel.