Le Programme d’innovation de la FIFA met en avant les progrès technologiques et stimule l’émergence de nouvelles solutions

Quatre défis de l’innovation ont été lancés pour favoriser le développement de solutions technologiques au service du football

Deux nouveaux membres rejoignent le Programme d’innovation de la FIFA dans les domaines de la durabilité et de la technologie de l’arbitrage

Des technologies d’implication des supporters ont été testées avec succès lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

La FIFA a annoncé aujourd’hui les dernières avancées de son Programme d’innovation, tout en soulignant les progrès accomplis et en offrant de nouvelles perspectives aux acteurs technologiques pour contribuer à l’avenir du football.

Relancé en février dernier pour accélérer l’innovation dans le football, le programme a permis des essais en conditions réelles, favorisé de nouveaux partenariats et élargi son réseau de membres.

Trois organisations sélectionnées via le Portail d’innovation de la FIFA ont testé avec succès des technologies d’implication des supporters lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Des plateformes immersives aux outils d’interaction en temps réel, les essais ont démontré le potentiel de nouvelles solutions pour enrichir l’expérience des supporters, au stade comme en dehors.

Dans le cadre du défi Soutien vidéo, la FIFA a évalué plusieurs propositions pour un système de soutien vidéo autonome et économique, adapté aux compétitions disposant de ressources financières et humaines limitées. Douze prestataires ont été retenus et présentés aux associations membres de la FIFA, dont plusieurs ont déjà lancé ou prévoient de lancer des essais pour le soutien vidéo dans les prochains mois. Cette initiative illustre l’engagement de la FIFA à élargir l’accès aux technologies d’arbitrage.

Par ailleurs, deux organisations ont rejoint le groupe des membres du Programme d’innovation de la FIFA :

RSI SPORTS Group développe un nouveau système de gazon présentant plusieurs avantages environnementaux, notamment l’utilisation de matériaux recyclables et de techniques de construction innovantes.

VBSV Ouigoal met au point une alternative abordable à la technologie sur la ligne de but, grâce à des caméras intégrées dans les montants des cages.

Les deux organisations collaborent avec la FIFA pour développer et perfectionner leurs solutions.

La FIFA a également lancé quatre nouveaux défis de l’innovation portant sur l’intelligence artificielle, l’arbitrage et le développement des talents. L’instance invite les entreprises, start-ups et centres de recherche du monde entier à soumettre leurs propositions via son Portail d’innovation.

Il est actuellement possible de proposer vos solutions aux défis suivants :

Avec l’introduction de ces nouveaux défis, la FIFA continue de faire de son Programme d’innovation une plateforme mondiale au service des progrès technologiques et environnementaux, et du développement du football.

Les organisations peuvent soumettre leurs solutions et trouver davantage d’informations sur l’initiative dans la section Programme d’innovation de la FIFA du site Inside FIFA.