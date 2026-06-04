Les Power Rankings de la FIFA par Aramco feront leurs grands débuts lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Mis à jour à l’issue de chaque rencontre, ces classements révolutionnaires basés sur les statistiques mettront en avant les 100 meilleurs joueurs de la compétition

Les performances seront jugées sur des critères objectifs dans différents domaines – jeu offensif, créativité et jeu défensif –, tandis que les gardiens seront évalués dans deux catégories

Cette initiative constitue la première collaboration mondiale avec Aramco, le partenaire énergétique exclusif de la FIFA

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la FIFA présente ses Power Rankings, en association avec Aramco. Ce système innovant s’appuie sur les statistiques pour mesurer les performances individuelles tout au long de la compétition.

Entièrement fondés sur la vaste banque de données de match et les algorithmes du système d'intelligence augmentée dans le football de la FIFA, ils proposeront un regard objectif sur les performances des joueurs dans un certain nombre de domaines clés.

Conçu par des experts du football sur les conseils d’Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, cet outil utilise les données de performance collectées par la FIFA afin de mesurer les caractéristiques et les contributions individuelles au-delà des statistiques traditionnelles.

FIFA Power Rankings, powered by Aramco, to launch at FIFA World Cup 2026™ 02:27

« Les performances ne sont plus une question d’opinion. Grâce aux Power Rankings, la production de chaque joueur sera mesurée de façon objective dans différentes catégories :jeu offensif, créativité et jeu défensif. Ce système s’imposera comme une nouvelle référence mondiale dans l’évaluation des performances individuelles », a déclaré Arsène Wenger.

Khalid A. Al Zamil, premier vice-président chargé de la communication d'entreprise chez Aramco, a fait part de son enthousiasme : « Chez Aramco, les données et la technologie stimulent l’innovation dans l’ensemble de nos activités et produisent d’importantes retombées. Nous sommes fiers de collaborer avec la FIFA sur cet ambitieux projet, qui contribuera à rapprocher les supporters du terrain à travers des réflexions et des analyses qui amélioreront leur expérience de la Coupe du Monde. »

En proposant de nouveaux récits, analyses et discussions, les Power Rankings par Aramco constituent un moyen inédit pour les supporters, les représentants des médias et les diffuseurs de suivre la compétition et ses protagonistes les plus performants.

À chaque match, tous les joueurs de champ ayant atteint le seuil de temps de jeu requis recevront une note entre zéro et dix dans chacun des trois domaines : jeu offensif, créativité et jeu défensif. Les gardiens seront, pour leur part, évalués dans deux catégories : jeu avec ballon et défense du but.

Les classements seront publiés à la fin de la première journée de compétition, lorsque toutes les équipes auront joué une fois. Par la suite, ils seront mis à jour après chaque affiche. Les 100 meilleurs joueurs dans chacune des catégories figureront dans ces classements, qui reflèteront à la fois les performances sur l’ensemble de la compétition et sur un match donné. Les mises à jour interviendront dans les quatre heures suivant le coup de sifflet final du match.