Premier comité consultatif sur l'accessibilité réuni en amont de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le comité consultatif, composé de sept membres, comprenait des personnalités reconnues du monde du handicap, notamment des athlètes et des militants.

Le comité s'est réuni à Miami, en Floride, pendant deux jours en novembre.

Les recommandations du comité consultatif contribueront à la réalisation de l'objectif de la FIFA : faire de la Coupe du Monde de la FIFA, 2026™, la plus inclusive et accueillante de l'histoire.

Pour la première fois, trois pays hôtes et 48 équipes s'affronteront lors de cette Coupe du Monde de la FIFA™. Il y aura plus de matchs, plus de stades, plus de supporters et plus de téléspectateurs que lors de toutes les précédentes éditions. La Coupe du Monde de la FIFA™ 2026™ au Canada, au Mexique et aux États-Unis sera d'une ampleur inédite – un événement novateur qui établira de nouvelles normes en matière de diversité et d'inclusion. Forte de cette vision historique, la FIFA s'engage à ce que ces normes ambitieuses s'appliquent également à l'accessibilité.

Le 3 décembre – deux jours avant le tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2026™ à Washington D.C. – les Nations Unies célébreront la Journée internationale des personnes handicapées 2025. Lancée en 1992, cette initiative vise à soutenir et à sensibiliser le public aux quelque 1,3 milliard de personnes vivant actuellement avec un handicap important. Le thème de cette année est : « Promouvoir des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de faire progresser la société ». La FIFA poursuit un objectif similaire pour la Coupe du Monde de l'été prochain : développer le football en rendant accessible à tous sa capacité unique à susciter la joie et son aptitude inégalée à créer un véritable sentiment d'appartenance.

À cette fin, la FIFA a réuni le mois dernier à Miami, en Floride, une réunion de deux jours de son premier Conseil consultatif sur l'accessibilité. Composé de sept membres en situation de handicap, reconnus ou reconnus dans leurs domaines respectifs, ce Conseil a apporté à la FIFA un éclairage et des conseils précieux et personnels sur la manière dont la Coupe du Monde en Amérique du Nord de l'année prochaine pourra tenir sa promesse et atteindre cet objectif d'inclusion. Dans un esprit d'intégration et de coopération, des représentants de chacun des trois pays hôtes étaient présents.

Premier comité consultatif sur l'accessibilité réuni en amont de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 03:16

« On a souvent des idées préconçues qui viennent d'autres personnes qui parlent au nom de la communauté », a déclaré Jeremy Lee Stone, membre du Conseil consultatif, consultant, acteur et professeur de langue des signes américaine. « Nous voulons, au contraire, nous exprimer en tant que personnes afin de faire entendre notre voix. La FIFA nous permet de le faire dans un espace sûr, ce dont nous sommes très honorés et que nous apprécions énormément. »

Les services et aménagements nécessaires pour permettre aux supporters ayant des besoins spécifiques de se déplacer dans le stade le jour du match et de vivre une expérience aussi immersive et agréable que possible sont souvent négligés par ceux qui n'en ont pas besoin. Pourtant, ils sont essentiels pour les autres. En partageant leur expérience, les membres du Conseil consultatif ont contribué à garantir que tous les supporters de la Coupe du Monde de la FIFA™ soient pris en compte et accueillis.

« Le sport est pour tous, et chacun peut être supporter, y compris les personnes en situation de handicap », a déclaré Haley Moss, membre du Conseil, avocate, auteure, artiste et militante, diagnostiquée autiste. « Les personnes en situation de handicap représentent une part importante de la population mondiale, et nous méritons d'être inclus, vus, entendus et accueillis, que nous soyons au stade ou que nous regardions les matchs depuis chez nous, quelles que soient les circonstances. »

Les améliorations et aménagements potentiels sont nombreux. De la diffusion d'informations logistiques supplémentaires avant le jour du match à la formation du personnel et des bénévoles des stades pour aider les supporters en situation de handicap à s'orienter, en passant par les salles sensorielles, les panneaux tactiles pour les personnes aveugles ou malvoyantes et les interprètes en langue des signes pour les personnes sourdes ou malentendantes, il existe une multitude de façons d'adapter l'expérience de la Coupe du Monde de la FIFA à un public plus diversifié.

« C'est la Coupe du Monde de la FIFA. C'est un événement que le monde entier attend et regarde », a déclaré Emanuel Garibay Gómez, membre du conseil d'administration et PDG du Comité national paralympique du Mexique. « Le football est le sport qui compte le plus grand nombre de fans au monde, et nous devons impliquer tout le monde. Nous devons faire en sorte que chacun puisse accéder aux stades, aux sites de compétition. Et, si l'on parle d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, quel qu'il soit, cela doit absolument être pris en compte. »

Lex Gillette, également membre du conseil d'administration, est un sauteur en longueur et triple sauteur aveugle, quintuple médaillé aux Jeux paralympiques et quadruple champion du monde. « Étant moi-même en situation de handicap, j'ai assisté à de nombreux événements majeurs comme le Super Bowl, la March Madness, etc. J'ai donc une solide expérience en la matière », a-t-il déclaré.

« Certaines de ces expériences étaient extraordinaires, d'autres auraient pu être améliorées », a poursuivi Gillette. « Nous voulons donc nous assurer que la FIFA dispose d'un maximum d'informations, de conseils et d'orientations utiles, non seulement pour le prochain tournoi, mais aussi pour l'avenir. Car la FIFA continuera d'être une organisation exceptionnelle, proposant un produit que de nombreuses personnes à travers le monde souhaitent apprécier. »

L'avenir était au cœur des préoccupations à Miami. La réunion du Conseil d'administration portait sur l'amélioration de l'accessibilité lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, mais aussi sur l'engagement de la FIFA à viser un niveau d'inclusion et d'appartenance plus élevé. Il s'agissait d'accueillir chaque supporter et de faire en sorte que le football unisse véritablement le monde.

« On ne saurait trop insister sur l’importance capitale de la simple existence de ce comité », a déclaré Carla Qualtrough, membre du conseil d’administration, avocate et nageuse paralympique ayant remporté de multiples médailles pour le Canada avant de devenir députée. « Il s’agit simplement de recentrer le débat, non seulement sur les aspects économiques, mais aussi sociaux, de l’organisation d’un événement sportif d’envergure… C’est l’occasion de faire progresser des objectifs de politique sociale plus larges, grâce à notre présence et à notre visibilité auprès du public. »