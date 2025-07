La FIFA propose des expériences accessibles à tous les supporters pour leur permettre de profiter de cette toute première Coupe du Monde des Clubs

La FIFA met à disposition des aides sensorielles, des commentaires en audiodescription, des tablettes tactiles et bien plus encore

Les fans qui assisteront à la Coupe du Monde de la FIFA 2025™ pourront suivre cette compétition inaugurale rassemblant 32 équipes avec des ressources d’accessibilité gratuites

L’initiative s’inscrit dans la volonté de la FIFA de mettre l’accent sur la responsabilité sociale et l’inclusivité

La FIFA met tout en œuvre pour que tous les supporters, y compris les personnes en situation de handicap, vivent une expérience exceptionnelle lors de la toute première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, organisée cette année.

L’instance dirigeante du football mondial travaille dur pour offrir les services et l’assistance dont nos supporters en situation de handicap ont besoin afin de vivre une expérience unique pendant cet événement historique, notamment grâce à une billetterie et des places assises accessibles, une assistance mobilité, des sacs sensoriels et des commentaires en audiodescription.

Cette compétition, au cours de laquelle 32 des meilleures équipes au monde s’affronteront dans 63 matchs pendant plus de 30 jours pour conquérir le titre de Champion du Mondes des Clubs, sera l’occasion de voir les meilleurs clubs de football s’affronter. Pour être sélectionnées et s’affronter dans la compétition de clubs la plus inclusive et basée sur le mérite jamais organisée, elles auront dû démontrer toutes leurs qualités au cours du cycle de tournois précédent.

Les 11 villes hôtes réparties dans tous les États-Unis mettront en valeur la passion du football et ses supporters. Dans ces villes, à savoir Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Miami, Nashville, New York New Jersey, Orlando, Pasadena, Philadelphie, Seattle and Washington D.C., des ressources d’accessibilité seront disponibles pour aider les fans à profiter des matchs.

Sacs sensoriels et salles sensorielles

Certains supporters sont facilement submergés par le bruit et l’excitation qui règnent dans la foule au cours d’un match. Pour qu’ils puissent y assister dans de bonnes conditions, KultureCity proposera un nombre limité de sacs sensoriels contenant des casques antibruit, des objets antistress à manipuler et des supports de communication sur tous les sites de la Coupe du Monde de la FIFA 2025. Ces sacs seront mis à disposition au niveau des stands de services aux supporters. Ces derniers pourront également utiliser les outils sociaux de stories et de communication de l’application KultureCity pour préparer l’expérience du jour de match.

La majorité des stades accueillant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA proposeront également des salles ou des espaces sensoriels KultureCity spécialement conçus pour offrir différents aménagements, comme un éclairage faible, une insonorisation, de l’art texturé et des sièges confortables. Dans ces salles, les supporters trouveront un espace calme et reposant où ils pourront se retirer pendant les matchs. De plus amples informations sont disponibles sur la page des stades de l’application FIFA Tournament.

Billetterie

Des sièges accessibles seront disponibles lors de tous les matchs de cette compétition. La FIFA propose trois catégories de billets accessibles : personne en fauteuil roulant et sièges accompagnateur, sièges standards à accès facile et sièges à commodités à accès facile. Les billets peuvent être achetés sur FIFA.com/Billets et les différents types de sièges accessibles recherchés à l’aide des filtres.

Les sièges réservés aux personnes en fauteuil roulant sont conçus pour leur permettre de rester dans leur propre fauteuil roulant si elles le souhaitent ou y sont contraintes. En général, les sièges accompagnateur sont des strapontins qui peuvent être placés à côté du fauteuil roulant.

Les sièges standards à accès facile sont également appelés sièges à accoudoirs amovibles. Ils sont disponibles pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite qui n’ont pas besoin de place assise pour fauteuil roulant, mais qui doivent être assises à proximité de commodités accessibles, par exemple des toilettes accessibles. Ces sièges offrent un accès rapide et disposent souvent d’accoudoirs amovibles, voire en sont dépourvus.

Les sièges à commodités à accès facile sont similaires aux sièges standards à accès facile, mais ils offrent généralement davantage d’espace pour les jambes. Il est ainsi possible d’y poser des béquilles ou une canne, mais aussi d’y installer un animal d’assistance. Les détenteurs de billets accompagnés d’un animal d’assistance qui n’ont pas besoin de places assises spécifiques peuvent s’asseoir à n’importe quel endroit accessible avec un billet et ne sont pas limités à ces trois catégories de places assises.

Assistance mobilité

Des services d’assistance mobilité sont proposés lors de chaque match afin d’aider les personnes en fauteuil roulant, à mobilité réduite ou dans d’autres situations de handicap qui ont besoin d’aide à accéder à leurs sièges depuis les entrées des stades. Une équipe d’assistance mobilité dédiée disponible en permanence fournira une escorte aux personnes en fauteuil roulant et une assistance d’orientation.

Commentaires en audiodescription

Les commentaires en audiodescription permettent d’améliorer l’expérience de match pour les supporters aveugles, malvoyants ou présentant une sensibilité sensorielle. Des commentateurs fournissent une narration par-dessus des commentaires radio standards pour décrire des informations visuelles importantes pendant le match, concernant par exemple le langage corporel, les expressions du visage, ce qui se passe sur le terrain et le mouvement du ballon. La FIFA proposera des commentaires en audiodescription en anglais et en espagnol lors de la majorité des matchs de la compétition, ainsi que pendant les cérémonies d’ouverture et de clôture.

Innovations accessibles

Plusieurs produits permettant d’améliorer l’expérience des supporters seront utilisés pendant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

Grâce à Seattle FWC2026, des tablettes tactiles de diffusion OneCourt seront mises à disposition des supporters locaux et des membres de la communauté pendant les matchs de la compétition qui se dérouleront à Seattle et à Atlanta.

Celles-ci émettent des vibrations, qui permettent aux personnes aveugles ou malvoyantes de vivre le match en temps réel. Les tablettes tactiles de diffusion peuvent être associées à des retransmissions radio en circuit fermé ou à des commentaires en audiodescription pour offrir une expérience encore plus immersive.

Accessibilité de l’application Tournament

L’application FIFA Tournament a été conçue pour être facilement accessible et aider les supporters à vivre une expérience encore plus inclusive les jours de match.

Elle comprend les fonctionnalités suivantes :

- Taille de police réglable pour une meilleure lisibilité - Contraste des couleurs réglable pour une meilleure visibilité - Sous-titres sur les vidéos pour aider les personnes sourdes ou malentendantes

Les services d’accessibilité spécifiques à chaque stade sont présentés dans une section dédiée de l’application et sur FIFA.com. Cela comprend des informations complémentaires concernant l’assistance mobilité, les services sensoriels, les places assises accessibles et la disponibilité des services, comme le sous-titrage codé.

Les supporters qui n’ont pas encore acheté leurs billets doivent se rendre sur FIFA.com/Billets pour réserver leur place et faire partie de l’histoire cet été.