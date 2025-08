Afghanistan : évacuation de 57 personnes supplémentaires du milieu du sport

À la suite de négociations complexes, la FIFA est aujourd’hui en mesure de confirmer qu’elle a aidé le Qatar à évacuer un second groupe de réfugiés afghans liés au basketball et au football féminin. Au total, 57 individus, dont une grande majorité de femmes et d’enfants, sont arrivés à Doha le mercredi 20 octobre sur un vol charter de Qatar Airways. Jeudi dernier, la FIFA et le Qatar avaient déjà organisé le transfert vers Doha de 100 membres de la famille du football, dont plusieurs joueuses. La FIFA tient à remercier le gouvernement qatarien pour son soutien dans le cadre des intenses discussions qui ont abouti à l’évacuation en toute sécurité de ces individus, qui étaient considérés comme étant particulièrement exposés. Depuis le mois d’août, la direction de la FIFA travaille étroitement avec le gouvernement du Qatar pour assurer l’évacuation de ces personnes. Plus récemment, c’est avec le gouvernement albanais que des contacts ont été noués. La FIFA appelle désormais tous les autres pays à se joindre à la cause en offrant l’asile à ces femmes et ces familles et leur permettre de reconstruire leur vie. Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré : "Je souhaite remercier l’Émir du Qatar, S.A.R. le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ainsi que le Premier ministre albanais, Edi Rama, pour leur engagement dans cette mission humanitaire et leur décision d’accueillir ces membres de la communauté du football dans des circonstances aussi délicates. J’appelle également tous nos amis au sein des gouvernements et de la communauté du football à nous aider à obtenir des permis de résidence et des visas afin que ces personnes puissent commencer une nouvelle vie." La FIFA continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour évacuer d’autres membres de la grande famille du sport.