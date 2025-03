Les experts se joignent au nouveau diplôme de la FIFA en médecine du football

Avec le soutien de certains des experts internationaux les plus reconnus en médecine du sport, la FIFA lance une nouvelle initiative pour aider à diffuser les connaissances les plus récentes en sciences du sport et améliorer les soins prodigués aux joueurs du monde entier. Le diplôme de la FIFA en médecine du football est un cours en ligne gratuit, accessible à tous et conçu pour aider les cliniciens à mieux diagnostiquer et mieux traiter les maladies et les blessures courantes liées au football.

Chaque module est rédigé par des experts internationaux en la matière - qui fournissent des contenus écrits, des podcasts et examens vidéo tout en fournissant des liens vers des articles scientifiques et autres ressources. Des joueurs de haut niveau partageront également leurs expériences eu égard aux blessures et relateront ce qu’ils ont appris pendant leur convalescence.

"Le diplôme fournit une méthode facile d’accès permettant de diffuser les connaissances que le Centre d’évaluation et de recherche médicale de la FIFA (F-MARC) a acquis au cours des vingt-deux dernières années. Par exemple, à elle seule, la sensibilisation au programme ‘FIFA11+’ pourrait réduire de moitié l’incidence des blessures liées au football", explique le Dr Mark Fulcher, médecin de l’équipe nationale de Nouvelle Zélande et rédacteur en chef du projet.

"Pour moi, c’est l’occasion de transmettre mes idées et connaissances en médecine du football à mes collègues du monde entier dans un cadre à la fois simple et compréhensible", explique le médecin du FC Barcelone, Ricard Pruna.

"En Allemagne, nous avons la chance d’avoir un système de médecine du sport bien développé avec de nombreux centres spécialisés. Mais ce n’est pas le cas dans la plupart des pays du monde. Je serai très heureux quand nous serons parvenus à transférer certaines de nos connaissances aux pays moins favorisés. Je suis persuadé que cet outil en ligne sera très utile à cet égard. Pour les cas médicaux complexes, la FIFA offre également la possibilité de prendre contact et de consulter des spécialistes internationaux", ajoute le professeur Tim Meyer, médecin de l’Allemagne championne du monde.

"Le diplôme de la FIFA en médecine du football est une ressource exceptionnelle pour tous les praticiens prodiguant des soins à des joueurs de football. Il est véritablement unique, complet et contemporain, mais aussi très pédagogique. Il ne faut pas passer à côté", ajoute pour sa part Bert Mandelbaum, médecin du LA Galaxy et ancien médecin de l’équipe nationale des États-Unis.

Bien que conçue pour être suivie dans son intégralité, la formation pourra être utilisée de diverses façons, par exemple pour en savoir plus sur un domaine particulier ou compléter une leçon ou un module unique. En obtenant le diplôme de la FIFA en médecine du football, les cliniciens pourront améliorer les normes de soins qu’ils prodiguent aux athlètes du monde entier.

"Le F-MARC est fier de proposer un autre projet majeur permettant de traduire les résultats de recherche et des preuves scientifiques pour ainsi optimiser les soins prodigués aux footballeurs de tous niveaux et prévenir des effets néfastes du jeu que sont par exemple les blessures, la mort subite par arrêt cardiaque et le dopage. Nous voulons aussi montrer que le football peut être utilisé comme activité de loisirs bénéfique pour la santé, comme l’a prouvé le Copenhagen Group sous la direction du Prof. Peter Krustrup et de Jens Bangsbo", conclut le Prof. Jiří Dvořák, président du F-MARC et médecin en chef de la FIFA.