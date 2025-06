Le monde du football poursuit son travail de sensibilisation à la question de la santé mentale

La journée mondiale de la santé mentale est célébrée ce mardi 10 octobre 2023

La FIFA a lancé en 2021 sa campagne #ReachOut

Les footballeurs et les sportifs en général sont de plus en plus nombreux à oser parler de leurs problèmes

La journée mondiale de la santé mentale est célébrée ce mardi 10 octobre 2023. L’occasion pour les individus et les communautés de se réunir autour du thème La santé mentale est un droit humain universel en vue d’améliorer les connaissances, de sensibiliser la population et d’encourager des mesures à même de promouvoir et de préserver la santé mentale de chacun, qui est un droit humain universel, comme le rappelle l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Avec l’appui de l’OMS, la FIFA a lancé en 2021 la campagne #ReachOut visant à alerter l’opinion autour des symptômes liés aux problèmes de santé mentale, inciter les personnes qui en souffrent à chercher de l’aide et agir chaque jour pour améliorer la santé mentale.

Dans notre quotidien, de nombreux exemples illustrent l’importance de la santé mentale. Les mentalités évoluent et de plus en plus de personnes verbalisent leurs problèmes de santé mentale, ce qui constitue une étape indispensable pour pouvoir y remédier.

Ange Postecoglou, entraîneur de Tottenham Hotspur, a offert récemment une leçon d’humanité en parlant ouvertement des problèmes de santé mentale en conférence de presse, profitant de cette opportunité pour soutenir son joueur Richarlison. Quelques semaines plus tôt, lors de la victoire 5-1 du Brésil face à la Bolivie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, l’attaquant, tout juste remplacé, avait fondu en larmes sur le banc de touche face aux caméras de télévision, exprimant ainsi son mal-être.

"Les cinq derniers mois ont été difficiles sur le plan personnel", avait ensuite déclaré le joueur, expliquant qu’il allait solliciter une aide psychologique. Son cas n’est pas isolé.

Nombreux sont les joueurs et joueuses à avoir exprimé des problèmes de ce type au cours des derniers mois. Et le football n’est pas le seul sport concerné. Beaucoup de sportifs ont décidé de mettre leur carrière au second plan pour prendre soin de leur santé mentale, sans avoir peur de l’assumer.

C’est ce qui est arrivé récemment à Macarena Sánchez, une pionnière du football féminin en Argentine. "Parler de ma dépression a été la première étape pour m’en sortir", assure-t-elle. Première footballeuse à signer un contrat professionnel en Argentine et véritable catalyseur de la professionnalisation du football féminin dans son pays, Macarena Sánchez a ainsi partagé publiquement le diagnostic de sa dépression.

La footballeuse anglaise Evie Gane souffre depuis longtemps de problèmes de santé mentale. Enfant, elle devait essuyer les quolibets de ses camarades de classe et de ses professeurs alors qu’elle poursuivait son rêve de devenir footballeuse. À 22 ans, elle signait son premier contrat professionnel avec Coventry United. Mais loin de savourer cet accomplissement, Evie Gane a vu son rêve tourner au cauchemar.

Au bout de six semaines, elle a fait une crise de nerfs, on lui a diagnostiqué une dépression et elle a même envisagé de se suicider. Les multiples pressions liées au football ont aggravé ses problèmes de santé mentale. Son médecin de famille l’a énormément aidée. "J’ai appris à prendre mes décisions en suivant mon cœur. La plupart du temps, la seule chose contre laquelle on se bat dans la vie, c’est contre soi-même, dans ta tête. Et vouloir être heureuse rend cette bataille beaucoup plus facile", analyse la joueuse.

Irene López était l’une des étoiles montantes du football féminin espagnol. Mais en février 2022, elle a eu le courage de mettre le football entre parenthèses pour s’occuper d’elle. "De ta naissance à ta mort, tu ne pourras compter que sur toi-même. Alors prends soin de toi", écrivait-elle dans un message devenu viral sur les réseaux sociaux.

Championne olympique de football féminin avec le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, Stephanie Labbé a récemment évoqué ses problèmes d’angoisse et ses crises de panique. "Même si je mourais d’envie de me détendre et de fêter ce titre avec mes partenaires, je n’arrivais tout simplement pas à sortir de cet état d’alerte maximale. Les 48 heures qui ont suivi la finale, je les ai passées allongée dans une pièce sombre", se souvient-elle.

Les autres sports ne sont pas épargnés. Toujours à Tokyo 2020, une icône mondiale telle que la gymnaste américaine Simone Biles a décidé de se retirer de la compétition juste avant la finale par équipes. "Je n’ai plus tellement confiance en moi. Il faut que je prenne soin de ma santé mentale", confiait-elle alors.

Mais après deux années sans participer à la moindre compétition, elle vient de décrocher l’or en individuel et par équipes aux Championnats du Monde de gymnastique 2023, entrant dans l’histoire avec un saut qui porte désormais son nom.

Une vérité commune ressort de tous ces exemples. On ne peut traiter les problèmes de santé mentale qu’à une seule condition : commencer à en parler ouvertement. Heureusement, cette question bénéficie aujourd’hui d’une exposition croissante et, si ces problèmes sont encore stigmatisés, il est très important pour la société que les sportifs du monde entier puissent verbaliser leurs souffrances.

La FIFA souhaite apporter sa pierre à l’édifice avec la campagne #ReachOut. Celle-ci souligne l’importance de la sensibilisation autour de la santé mentale, avec la participation de footballeurs et footballeuses en activité et à la retraite. Plusieurs FIFA Legends étaient ainsi présentes pour le lancement de la campagne, dont Aline, Vero Boquete, Cafu, Laura Georges, Luis García, Shabani Nonda, Patrizia Panico, Fara Williams et Walter Zenga.

Des cas d’école, comme celui de Marvin Sordell, ancien attaquant des Bolton Wanderers et de la sélection olympique anglaise, ou de Sonny Pike, proclamé "prochaine star du football" à l’âge de quatorze ans, ont été évoqués à cette occasion. Teresa Enke a raconté pour sa part la douleur causée par le suicide d’un être cher et décrit son travail au sein de la Fondation Robert Enke.

Befrienders Worldwide

Befrienders Worldwide apporte aide et soutien, dans le monde entier, aux personnes en état de détresse émotionnelle ou sujettes à des pensées suicidaires. Veuillez consulter les sites www.befrienders.org/ et www.befrienders.org/other-helpline-organisations pour trouver de l’aide dans votre pays.

Veuillez noter que, si tout est mis en œuvre pour garantir l’exactitude des informations, la FIFA ne saurait être tenue responsable du contenu des sites web externes. Si vous sentez que vous courez un danger imminent, veuillez contacter les urgences les plus proches.

Soutenir les organisations à but non lucratif œuvrant pour améliorer la santé mentale

La Fondation FIFA soutient des projets locaux qui utilisent le pouvoir du football pour opérer un changement social positif et aborder les défis mondiaux les plus urgents auxquels sont confrontés les enfants défavorisés et les jeunes du monde entier.

The Pure Game (thepuregame.org) Pure Game transforme la manière dont les enfants se développent en utilisant le pouvoir du sport pour les aider à établir des liens significatifs avec leurs pairs et les adultes, et pour les aider à se donner les moyens de tracer leur propre voie vers le succès. Cette ONG organise des activités basées sur le sport en Californie, en collaborant avec les écoles et les autorités locales afin de garantir que les familles et les aidants peuvent inscrire leurs enfants à des programmes sportifs subventionnés, mettant l'accent sur l'amélioration du bien-être mental, émotionnel et physique.

Soccer in the Streets (soccerstreets.org) Soccer in the Streets est une ONG historique axée sur l'engagement des jeunes d'Atlanta à travers le sport. Mettant l'accent sur le développement des compétences et l'apprentissage socio-émotionnel, le programme vise également à mettre en relation les jeunes avec des modèles positifs, les invitant à suivre les bonnes voies pour eux. À travers le football, des entraîneurs qualifiés enseignent des compétences de vie telles que la responsabilité personnelle et la sensibilisation à la santé mentale, créant ainsi une relation durable basée sur la confiance et un sentiment d'appartenance à une communauté.