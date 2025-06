La FIFA et l’OMS réitèrent leur appel à #ACTogether

La FIFA et l’OMS appellent les dirigeants mondiaux à offrir un accès équitable aux vaccins, aux tests et aux traitements contre le Covid-19

En collaboration avec l’OMS, la FIFA entend encourager les supporters ainsi que les dirigeants et décideurs mondiaux à agir de concert en vue de mettre un terme à la pandémie. Pour ce faire, une campagne spéciale #ACTogether sera déployée à Abou Dhabi à l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2021™. "Le football constitue une formidable plateforme de diffusion de messages susceptibles d’influer positivement sur la société, estime Gianni Infantino, Président de la FIFA. Comme la santé passe avant tout, la FIFA a décidé de joindre ses forces à celles des clubs participants à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Émirats arabes unis 2021 afin d’insister sur l’importance d’une équité d’accès aux moyens de lutte contre la pandémie à l’échelle mondiale. Une approche collective est indispensable car les solutions seront mondiales ou ne seront pas. C’est pourquoi nous appelons de nouveau à une action commune dans le cadre de la campagne #ACTogether." "Le travail d’équipe est tout aussi essentiel pour briller sur le terrain de football que pour protéger la santé de tous les habitants de notre planète, a ajouté le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. C’est pourquoi l’Organisation mondiale de la Santé est très fière de collaborer avec la FIFA et nos partenaires d’Accélérateur ACT lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et de promouvoir l’importance d’un partage équitable des vaccins, des tests et des traitements en vue d’une meilleure protection contre le Covid-19. Ensemble, nous pouvons mettre un terme à la pandémie."