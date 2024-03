L’Arabie saoudite confirme sa montée en puissance en accueillant les FIFA Series™

Hôte de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023™, l’Arabie saoudite étend son hospitalité aux FIFA Series 2024™

Huit équipes issues de quatre confédérations se sont donné rendez-vous dans le royaume

Yasser Al-Misehal : "Nous sommes fiers d’être parmi les premiers à organiser les FIFA Series"

Au mois de décembre dernier, l’Arabie saoudite s’était retrouvée sous le feu des projecteurs à l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023™, une compétition réunissant les champions de tous les continents.Cet événement était l’occasion de retrouver des poids lourds comme Manchester City (Angleterre), Fluminense (Brésil), Al Ahly (Égypte) ou encore Al Ittihad (Arabie saoudite), ainsi que des champions d’exception à l’image de Karim Benzema ou Marcelo.

Quelques mois plus tard, l’Arabie saoudite endosse à nouveau son costume d’hôte à l’occasion des FIFA Series™. En effet, elle accueille deux groupes :Le premier rassemble le Cap-Vert, le Cambodge, la Guinée équatoriale et le Guyana ; tandis que le second verra s’affronter les Bermudes, le Brunei, la Guinée et le Vanuatu.

"Nous sommes fiers d’être parmi les premiers à organiser les FIFA Series", a déclaré Yasser Al-Misehal, président de la Fédération Saoudienne de Football. "Nous aurons ainsi le plaisir d’accueillir chaleureusement tous les participants, mais aussi de mettre en valeur nos compétences dans le domaine de l’organisation."

FIFA Series 2024 Arabie Saoudite™ 01:32

Les Africains à l’honneur

Le Cap-Vert, la Guinée équatoriale et la Guinée sont parmi les grands animateurs de ces FIFA Series 2024. Leurs performances n’ont toutefois rien d’étonnant lorsqu’on se souvient que ces pays avaient déjà fait parler d’eux durant la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF disputée en début d’année en Côte d’Ivoire.

"Au cours de cette courte fenêtre internationale, nous avons eu la chance de recevoir près de 400 joueurs et officiels. Nous avons pris en charge leur transport, leur hébergement et l’ensemble des services logistiques."

"Nous tenions à leur offrir la meilleure qualité de service. Le Comité Organisateur Local a travaillé sans relâche afin de proposer une compétition de qualité et d’accueillir comme il se doit la famille du football dans notre royaume."

Des ambitions internationales

Après la Coupe du Monde des Clubs et l’édition pilote des FIFA Series, il sera temps pour l’Arabie saoudite de se tourner vers d’autres échéances encore plus ambitieuses, à commencer par la candidature à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2034™. La Fédération Saoudienne de Football a déjà fait parvenir sa déclaration d’intention et, depuis, tout le pays travaille d’arrache-pied pour réaliser son rêve : accueillir d’ici dix ans la plus prestigieuse des compétitions.

"Notre candidature à l’organisation de la Coupe du Monde 2034 témoigne de la montée en puissance du football saoudien", poursuit Yasser Al-Misehal. "Nos compétences, notre personnel et nos relations progressent également. L’organisation des FIFA Series illustre parfaitement notre engagement."

En guise de conclusion, Yasser Al-Misehal replace cet événement dans une perspective plus large : "Ce projet de la FIFA est cohérent avec les objectifs et les stratégies de la Fédération Saoudienne de Football, qui souhaite contribuer au développement du football et nouer des liens plus solides au sein de la communauté du football".

Les FIFA Series 2024 en Arabie saoudite s’achèveront mardi. Le Guyana affrontera le Cambodge, tandis que le Vanuatu affrontera le Brunei. Le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, la Guinée et les Bermudes boucleront quant à eux leur programme lundi.

