La FIFA sur le terrain au Bhoutan

La cérémonie d'ouverture a été suivie d'un match amical opposant les joueurs locaux de Dagana et les officiels de la BFF. Un peu plus tard, Dagana a accueilli son tout premier match de BoB Bhutan Premier League, le Tensung FC l'emportant 4-0 face au Daga United FC.

La nouvelle pelouse de Dagapela est financée par FIFA Forward 2.0 dans le cadre d'un projet spécial intitulé "Installation et remplacement de quatre terrains artificiels (Dagana, Punaka et Thimphu)". Ce projet de modernisation comprend :

Thimphu (Chanjiji at the BFF Boys Football Academy) - Une nouvelle pelouse en remplacement d'une pelouse existante

Ces nouveaux terrains seront à la disposition des ligues nationales, mais utiles également au football de base et au football junior, ce qui permettra à un large public - aux seniors, hommes et femmes confondus ; et aux enfants, filles et garçons réunis - de les utiliser.