La FIFA aide les nations du Pacifique à retrouver la scène internationale

Les Samoa américaines, Samoa et Tonga n'ont pas pu participer aux qualifications de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Les Samoa américaines, Samoa et Tonga ont toutes effectué un retour bienvenu dans le Classement Mondial FIFA/Coca-Cola , à la suite d'une période difficile pour les nations polynésiennes.

Les récents Jeux du Pacifique 2023 aux Îles Salomon ont été le point de rendez-vous de toutes les Associations Membres de l'OFC, à l'exception de la Nouvelle-Zélande. Elles ont participé aux tournois de football masculin et féminin de l'événement multisport quadriennal. Pour bon nombre des nations engagées, un niveau accru de financement de la FIFA via le programme Forward 3.0 a facilité la préparation pour le tournoi.

Peu d'endroits dans le monde sont confrontés à autant de défis que les nations du Pacifique lorsqu'il s'agit de football international. Cela est particulièrement vrai pour les pays polynésiens situés à l'extrémité est de la zone d'influence de l'OFC, où des options de voyage limitées, des coûts considérables et un éloignement géographique important constituent des obstacles majeurs.

"Il est essentiel que toutes les nations voient le football international comme une voie importante vers le succès", a déclaré Sanjeevan Balasingam, directeur des associations membres pour l'Asie et l'Océanie. "La réussite au niveau international nécessite une planification à long terme pour développer des capacités et des équipes."

"Le coût excessif des voyages nationaux et internationaux à travers l'Océanie compte tenu de la géographie de la région et de l'impact récent de la Covid-19 a exacerbé les problèmes existants et restreint les ressources disponibles pour la participation des équipes nationales", a-t-il ajouté.