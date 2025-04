Le Paraguay fait son retour dans le top 50 et alimente son rêve de Coupe du monde grâce à son travail de développement

La Albirroja n’avait plus figuré parmi les 50 meilleures équipes au Classement mondial FIFA/Coca-Cola depuis juillet 2023

De plus, le Paraguay a consolidé son objectif de retourner à la Coupe du monde pour la première fois depuis 2010

« Les étapes sportives franchies valident le travail complet réalisé par la Fédération Paraguayenne de Football », déclare son directeur technique

En mars dernier, le Paraguay a fait un pas de plus important dans les qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™, en faisant match nul 2-2 à l'extérieur contre la Colombie, puis en battant le Chili 1-0 à domicile.

Ces résultats ont permis à la Albirroja de consolider sa place parmi les équipes directement qualifiées pour le prochain Mondial, ce qui mettrait fin à 16 ans de disette si le Paraguay validait sa place pour le Mondial. De plus, ils ont gagné cinq places au Classement mondial FIFA/Coca-Cola, et occupent désormais la 48e position. Le Paraguay n'avait pas figuré dans le top 50 depuis juillet 2023.

Derrière le grand moment de l’équipe guarani, il y a beaucoup de travail, souligne Douglas Martínez, directeur technique de la Fédération Paraguayenne de football. « Le retour du Paraguay dans le top 50 au Classement FIFA ou la possibilité de se qualifier pour le prochain Mondial sont des étapes sportives très importantes et nous les apprécions à leur juste valeur. Revenir à une Coupe du monde masculine a toujours été l'un de nos grands objectifs, et nous sommes heureux d'apporter notre pierre à l'édifice. »

Martínez ajoute : « Dans le même temps, il convient de souligner que chaque succès valide le travail complet que la Fédération Paraguayenne de Football (APF) est en train de réaliser en matière de développement. Pour nous, les étapes sportives ne sont pas des évènements isolés mais le reflet de la croissance du football paraguayen. Ils sont le résultat d’une planification stratégique qui couvre toutes les formes, catégories et sexes de football.

Quels sont les piliers de la stratégie de l’APF ? « Investissement dans les infrastructures, la formation de base et la professionnalisation des cadres sportifs et dirigeants. Avec le soutien de la FIFA et de la CONMEBOL, nous avons mis en place des programmes qui permettent de consolider une structure sportive institutionnelle solide, positionnant le Paraguay comme une référence dans la région. »

Parmi les succès récents, Martínez souligne la qualification des sélections U-20 et U-17 pour leurs Coupes du Monde de la FIFA respectives et qui se joueront cette année au Chili et au Qatar. Les U-20 n’avaient plus participé à un Mondial depuis 2013 et les U-17 depuis 2019. « De telles réalisations renforcent l'ensemble de l'écosystème footballistique paraguayen, en élevant le niveau de compétition et de professionnalisme à tous les niveaux et en servant de moteur à la croissance durable du football national », explique-t-il.

La FIFA a joué un rôle important, estime Martínez. « Grâce à des programmes comme FIFA Forward, Football for Schools ou le Programme de Développement des Talents (TDS) et l’ensemble des programmes de développement du football féminin, nous avons pu développer le football dans toutes ses dimensions. Cela profite non seulement à l’équipe nationale masculine senior mais également aux équipes jeunes, au football féminin, au futsal et au beach soccer. En cela, le soutien du Programme Évolution de la CONMEBOL a également joué un rôle majeur. »

Pour Martínez, le Programme de développement FIFA Forward mérite une éloge à part entière. « Quand cette équipe de travail a pris ses fonctions il y a neuf ans et que nous nous sommes assis pour élaborer la stratégie à court, moyen et long terme, nous avons compris que l’investissement dans les infrastructures était une priorité. Avec FIFA Forward 1.0, nous avons complété le CARDE (Centro de Alto Rendimiento Deportivo), avec le 2.0 le CARFEM (Centro de Alto Rendimiento Femenino) et avec le 3.0 le CARDIF (Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas). Sans ces travaux, il aurait été très difficile de se développer et de s’établir des bases durables.

Le Président de la FIFA Gianni Infantino a rendu spécialement hommage au travail de la Fédération en avril dernier de l’année dernière, lors de sa visite au Paraguay pour l’inauguration du CARDIF. « Un grand merci à tous les membres de l’APF, en commençant par le président Robert Harrison, pour votre engagement dans le développement du football et votre participation efficace au programme Forward de la FIFA », s'est félicité Infantino à l'époque.

En effet, la Fédération Paraguayenne de Football accueillera le 75e Congrès de la FIFA le 15 mai prochain à Asunción. Le Congrès coïncidera avec le centième anniversaire de l’affiliation de l’APF à la FIFA et marquera le début d’une période importante pour l’Amérique du Sud, qui accueillera la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ et les trois matches de la célébration du centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA™ en 2030. L’une de ces rencontres aura lieu justement au Paraguay.

« Nous ressentons que c’est une autre façon de nous dire que nous sommes sur la bonne voie et que la FIFA continuera à soutenir nos initiatives pour développer notre sport », a déclaré Martínez.

Dans ce contexte, il célèbre le projet pédagogique lancé par l'APF le 7 avril : l'ouverture officielle du Centre éducatif CARDIF, un espace conçu pour renforcer la formation académique, sociale et émotionnelle des jeunes footballeurs qui intègrent les Divisions formatives. L'initiative est également soutenue par les programmes Forward, Football for Schools et TDS de la FIFA.