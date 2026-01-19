Le Maroc et le Sénégal gagnent du terrain au Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola

Les équipes ayant participé à la Coupe d’Afrique des Nations ont enregistré des remontées notables

Le Maroc grimpe à la 8 e place, égalant ainsi sa meilleure performance depuis le lancement du classement , en 1993

Vainqueur de la compétition, le Sénégal pointe à la 12e place, soit son meilleur classement à ce jour

La Coupe d’Afrique des Nations de la CAF, conclue ce dimanche, a fortement influencé le premier Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola de l’année 2026, comme en témoignent les importantes progressions réalisées par les deux finalistes.

Pays hôte de la compétition, le Maroc (8e, +3) égale le meilleur classement de son histoire malgré sa défaite en finale, et retrouve le Top 10 pour la première fois depuis avril 1998. Vainqueur de l’épreuve, le Sénégal (12e, +7) s’offre un nouveau sacre et gagne sept places, soit son meilleur classement à ce jour. Le podium, lui, reste inchangé, l’Espagne (1re) conservant sa place de leader devant l’Argentine (2e) et la France (3e).

En revanche, la progression des Lions de l’Atlas voit la Croatie (11e, -1) sortir du Top 10, et la Belgique (9e, -1) ainsi que l’Allemagne (10e, -1) perdre du terrain. Un peu plus bas, le Nigeria (26e, +12) – troisième de la Coupe d’Afrique – et le Cameroun (45e, +12) signent les plus belles avancées, en progressant tous deux de 12 places. Plusieurs autres équipes africaines se démarquent dans le Top 50, qu’il s’agisse de l’Algérie (28e, +6), de l’Égypte (31e, +4), demi-finaliste de la CAN, de la Côte d’Ivoire (37e, +5) ou de la RD Congo (48e, +8).

Leaders Espagne (inchangé) Entrées dans le Top 10 Maroc (8e, +3) Sorties du Top 10 Croatie (11e, -1) Nombre total de matches disputés 53 Plus grand nombre de matches disputés Égypte, Maroc, Nigeria et Sénégal (sept matches chacun) Plus grande progression en termes de points Nigeria (79,09 points) Plus grande progression en termes de places Cameroun et Nigeria (12 places chacun) Plus grand recul en termes de points Gabon (44 97 points) Plus grand recul en termes de places Guinée équatoriale (10 places) Nouvelles entrées dans le classement Aucune Sorties du classement Aucune Équipes inactives ou non classées Érythrée

Notons également que le Kosovo (79e, +1) profite de la dégringolade du Gabon (86e, -8) pour atteindre le meilleur classement de son histoire, tandis que le Costa Rica (51e, -2) et l’Ouzbékistan (52e, -2) sortent du Top 50.

La répartition par confédération des 50 équipes les mieux classées a elle aussi changé par rapport à la fin de l’année 2025, la CAF (9) gagnant deux représentants au détriment de l’AFC (4) et de la Concacaf (4), qui en perdent un chacune. Les autres places sont occupées par des sélections de l’UEFA (26) et de la CONMEBOL (7), tandis que l’OFC n’est pas représentée dans le Top 50.