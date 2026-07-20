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Classement Mondial dernières infos

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Ferran Torres #7 of Spain celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
Classement Masculin
L’Espagne reprend la tête du classement mondial FIFA/Coca-Cola
20 juil. 2026
MALLORCA, SPAIN - JUNE 05: Alexia Putellas of Spain celebrates scoring her team's second goal with teammate Salma Paralluelo during the FIFA Women's World Cup 2027 Qualifier match between Spain and England at Estadi de Son Moix on June 05, 2026 in Mallorca, Spain. (Photo by Rafa Babot/Getty Images)
Football Féminin
L’Espagne conserve la tête du classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola
16 juin 2026
AUBURN, ALABAMA - JUNE 09: Thiago Almada of Argentina celebrates with Lionel Messi and Rodrigo De Paul after scoring the team's third goal during the international friendly match between Argentina and Iceland at Jordan-Hare Stadium on June 09, 2026 in Auburn, Alabama. (Photo by Todd Kirkland/Getty Images)
Classement Masculin
L’Argentine reprend la tête du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola
11 juin 2026
BRATISLAVA, SLOVAKIA - MARCH 26: Dion Gallapeni of Kosovo celebrates after winning the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Slovakia and Kosovo at Narodny Futbalovy Stadion on March 26, 2026 in Bratislava, Slovakia. (Photo by Matej Sagan/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Associations Membres
Kosovo, dix ans et tout d’un grand
13 mai 2026
LONDON, ENGLAND - APRIL 14: Lauren Hemp of England celebrates scoring her team's first goal with teammate Alex Greenwood during the 2027 FIFA Women's World Cup Qualifier between England and Spain at Wembley Stadium on April 14, 2026 in London, England. (Photo by Warren Little/Getty Images)
Classement Féminin
Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola : du mouvement en haut comme en bas
21 avr. 2026
LANDOVER, MARYLAND - MARCH 29: Desire Doue of France celebrates scoring his team's third goal during the international friendly match between Colombia and France at Northwest Stadium on March 29, 2026 in Landover, Maryland. (Photo by Hannah Foslien/Getty Images)
Classement Masculin
La France de retour au sommet du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola
1 avr. 2026
FIFA - FIFA Rankings graphic
Classement Mondial FIFA/Coca-Cola
Les Classements mondiaux masculin et féminin FIFA/Coca-Cola désormais mis à jour en temps réel pendant les matches
18 mars 2026
Ismaila Sarr of Senegal and Abdessmad Ezzalzouli of Morocco battle for the ball during the AFCON final between Morocco and Senegal at Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah, Rabat, Morocco on January 18, 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)
Classement Masculin
Le Maroc et le Sénégal gagnent du terrain au Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola
19 janv. 2026
Mikel Merino of Spain celebrates a goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Spain and Bulgaria at Jose Zorrilla Stadium in Valladolid, Spain, on October 14. (Photo by Guille Martinez/f22photo/NurPhoto via Getty Images) (Photo by Guillermo Martinez/NurPhoto via Getty Images)
Classement Masculin
L’Espagne termine l’année 2025 en tête, belle progression pour la Jordanie
22 déc. 2025
MADRID, SPAIN - DECEMBER 02: Claudia Pina of Spain celebrates scoring her team's third goal during the UEFA Women's Nations League 2025 final second leg match between Spain and Germany at Estadio Metropolitano on December 02, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Judit Cartiel - UEFA/UEFA via Getty Images)
Classement Féminin
L’Espagne toujours en tête du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola
11 déc. 2025
LILLE, FRANCE - NOVEMBER 18: Estevao of Brazil celebrates after scoring his team's first goal with teammates during the international friendly match between Brazil and Tunisia at Decathlon Arena on November 18, 2025 in Lille, France
Classement Masculin
Le Brésil gagne deux places, l’Espagne toujours leader
19 nov. 2025
13 October 2025; Nick Woltemade of Germany celebrates after scoring his side's first goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Northern Ireland and Germany at the National Football Stadium at Windsor Park in Belfast. (Photo By Ramsey Cardy/Sportsfile via Getty Images)
Classement Masculin
L’Argentine et l’Allemagne tirent leur épingle du jeu dans le Top 10
17 oct. 2025
OFC Women’s Nations Cup Champions Solomon Islands during the OFC Women's Nations Cup 2025, Final, Papua New Guinea v Solomon Islands, HFC Bank Stadium, Suva, Fiji, Saturday 19 July 2025. Photo: Kirk Corrie / www.phototek.nz
Football Féminin
Les Îles Salomon vers de nouveaux sommets grâce au soutien de la FIFA
7 oct. 2025
Spain's #21 Mikel Oiarzabal celebrates with #19 Lamine Yamal after scoring during the FIFA World Cup 2026 European qualifying match against Bulgaria on September 4, 2025. (Photo by NIKOLAY DOYCHINOV/AFP via Getty Images)
Classement Masculin
L’Espagne de retour au sommet
18 sept. 2025
Spain's forward #09 Esther Gonzalez celebrates after scoring her team's third goal during the UEFA Women's Euro 2025 Group B football match between Spain and Belgium at the Arena Thun stadium in Thun on July 7, 2025. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP) (Photo by SEBASTIEN BOZON/AFP via Getty Images)
Classement Féminin
L’Espagne retrouve le sommet, le Bangladesh grimpe en flèche
7 août 2025
Mexico's forward #09 Raul Jimenez celebrates scoring his team's first goal during the Concacaf Gold Cup final football match between Mexico and USA at NRG Stadium in Houston, Texas on July 6, 2025. (Photo by Chandan Khanna / AFP) (Photo by CHANDAN KHANNA/AFP via Getty Images)
Classement Masculin
La Croatie retrouve le Top 10, le Mexique s’en rapproche
10 juil. 2025
BRAGANÇA PAULISTA, BRAZIL - JUNE 2: Marta Silva of Brazil (L) celebrates their team's goal with teammate Isa Haas during the women's international friendly match between Brazil and Japan at Estádio Cícero de Souza Marques on June 2, 2025 in Bragança Paulista, Brazil. (Photo by Bruno Cruz/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Classement Féminin
L’Amérique du Sud à l’honneur, les États-Unis toujours leaders
12 juin 2025
ASUNCION, PARAGUAY - MARCH 20: Players of Paraguay pose for a team photo prior to the FIFA World Cup 2026 Qualifiers match between Paraguay and Chile at Estadio Defensores del Chaco on March 20, 2025 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Eduardo Velázquez/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Classement Mondial FIFA/Coca-Cola
Le Paraguay fait son retour dans le top 50 et alimente son rêve de Coupe du monde grâce à son travail de développement
22 avr. 2025
Spain's players celebrate after the UEFA Nations League quarter final second leg football match between Spain and Netherlands at the Mestalla stadium in Valencia, on March 23, 2025. (Photo by JOSE JORDAN / AFP) (Photo by JOSE JORDAN/AFP via Getty Images)
Classement Masculin
L’Espagne nouveau dauphin
3 avr. 2025
Gibraltar's line-up v Faroe Islands
Football Féminin
Gilbraltar prend de l'altitude
25 mars 2025
Lilian Awuor, goalkeeper of Kenya celebrates victory with teammates during the 2026 Women's Africa Cup Of Nations Qualifier between Tunisia and Kenya at Sousse Olympic Stadium in Sousse, Tunisia on 26 Febraury 2025 ©Mehrez Toujani/BackpagePix
Classement Féminin
L’Afrique en vedette, le Japon à la fête
6 mars 2025
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