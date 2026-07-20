Classement Mondial dernières infos

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L’Espagne conserve la tête du classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola
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L’Argentine reprend la tête du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola
11 juin 2026
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Kosovo, dix ans et tout d’un grand
13 mai 2026
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Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola : du mouvement en haut comme en bas
21 avr. 2026
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La France de retour au sommet du Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola
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Les Classements mondiaux masculin et féminin FIFA/Coca-Cola désormais mis à jour en temps réel pendant les matches
18 mars 2026
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Le Maroc et le Sénégal gagnent du terrain au Classement mondial masculin FIFA/Coca-Cola
19 janv. 2026
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L’Espagne termine l’année 2025 en tête, belle progression pour la Jordanie
22 déc. 2025
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L’Espagne toujours en tête du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola
11 déc. 2025
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19 nov. 2025
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L’Argentine et l’Allemagne tirent leur épingle du jeu dans le Top 10
17 oct. 2025
Football Féminin
Les Îles Salomon vers de nouveaux sommets grâce au soutien de la FIFA
7 oct. 2025
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L’Espagne de retour au sommet
18 sept. 2025
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L’Espagne retrouve le sommet, le Bangladesh grimpe en flèche
7 août 2025
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La Croatie retrouve le Top 10, le Mexique s’en rapproche
10 juil. 2025
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L’Amérique du Sud à l’honneur, les États-Unis toujours leaders
12 juin 2025
Classement Mondial FIFA/Coca-Cola
Le Paraguay fait son retour dans le top 50 et alimente son rêve de Coupe du monde grâce à son travail de développement
22 avr. 2025
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L’Espagne nouveau dauphin
3 avr. 2025
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Gilbraltar prend de l'altitude
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L’Afrique en vedette, le Japon à la fête
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