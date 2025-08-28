Lancement du Cours de la FIFA sur les transferts internationaux de joueurs 2025

Chaque année, plus de 20 000 joueurs ou joueuses professionnel(le)s et plus de 5 000 clubs du monde entier sont concernés par des transferts internationaux. Si la FIFA a considérablement simplifié le système ces dernières années, le processus nécessite tout de même une bonne compréhension des différentes étapes et procédures, ainsi que du cadre réglementaire. Cette formation est justement conçue pour celles et ceux qui gèrent où seront amenés à gérer directement des transferts de ce type. Elle propose un aperçu bref mais complet du système des transferts internationaux à travers des sessions théoriques et des exercices pratiques afin que les personnes participantes puissent être en mesure d’appréhender les complexités d’une procédure de transfert international en toute confiance. Organisé sur quatre jours à Miami (États-Unis), du 9 au 12 décembre 2025, le cours comprend un seul module. Les personnes participantes acquerront les connaissances et outils pratiques qui les aideront à gérer les transferts internationaux au sein de leur organisation. La période de dépôt des candidatures est ouverte du 28 août au 30 septembre 2025. De plus amples informations sur le cours, notamment sur la procédure de candidature et le contenu de la formation, sont disponibles sur legal.fifa.com, où la brochure officielle peut être téléchargée.