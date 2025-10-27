La FIFA organise des séminaires pour soutenir la professionnalisation des clubs en Afrique australe

Plus de 150 représentants de ligues et de clubs locaux ont pris part à des séminaires organisés par la FIFA au Zimbabwe, en Zambie et au Lesotho

Les cours portaient sur la planification stratégique, le développement commercial, le marketing, la gestion financière et l’octroi de licences

Cette initiative aide la FIFA à bâtir des écosystèmes footballistiques plus solides et compétitifs dans toute l’Afrique

La FIFA a organisé trois séminaires en Afrique australe, dans le cadre de la deuxième édition africaine de son initiative de cours en gestion des clubs, laquelle vise à renforcer la gestion et la gouvernance du football de clubs dans tout le continent.

Ces séminaires, qui se sont tenus au Zimbabwe (9-10 octobre), en Zambie (13-14 octobre) et au Lesotho (15-16 octobre), ont attiré plus de 150 personnes qui représentaient des ligues et des clubs locaux ainsi que les associations membres concernées. Chaque séminaire a permis d’aborder des domaines clés de l’administration du football moderne tels que la planification stratégique, le marketing et la communication, le développement commercial, la gestion financière et l’octroi de licences.

Organisés avec le concours de la Fédération Zimbabwéenne de Football, de la Fédération Zambienne de Football et de la Fédération de Football du Lesotho, les séminaires ont également été l'occasion d'échanges entre les dirigeants de clubs, les administrateurs de ligues et les officiels des associations membres participantes. En prenant part à des discussions et à des exercices pratiques basés sur des situations réelles, les participants ont pu acquérir de nouvelles compétences qui contribueront à la professionnalisation de leur club.

L’édition africaine du Programme de professionnalisation et de gestion des clubs de la FIFA s’inscrit dans le cadre d’un engagement plus large de l’instance, qui vise à faire progresser les normes de gestion des clubs et à favoriser une croissance durable dans toute l’Afrique. « Ce projet donne aux dirigeants de clubs les outils et les connaissances nécessaires pour améliorer la gouvernance, la planification opérationnelle et le développement commercial, autant d’éléments essentiels à la réussite des clubs à long terme », a déclaré Ornella Desirée Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement.

Cette initiative souligne également l’investissement continu de la FIFA dans le développement du football professionnel, puisqu’il contribue à renforcer les clubs et à bâtir des écosystèmes footballistiques plus résilients à travers le continent.

« Chaque région du monde compte pour la FIFA, en particulier l’Afrique australe, où, à la suite d’un dialogue constructif avec notre instance, les associations membres de la COSAFA ont manifesté une réelle volonté d’améliorer les perspectives pour leurs clubs », a ajouté Gelson Fernandes, directeur adjoint de la division Associations membres de la FIFA. « Telle est la vision de notre Président, et nous travaillons sans relâche, main dans la main avec les fédérations, pour aider chaque région à construire son avenir, mais aussi promouvoir le développement du football dans le monde entier. »

La FIFA cherche à établir un écosystème du football mondial plus compétitif, en donnant aux clubs de chaque région les moyens de se développer durablement et d’évoluer au plus haut niveau, et pas uniquement sur le plan sportif. Les séminaires ont également permis aux participants de rencontrer des acteurs clés du football professionnel à l’échelle régionale, notamment Joseph Chimpampwe, directeur général de la Premier League zambienne, et David Musunga, président du Zanaco FC, deux membres actifs du nouveau réseau de gestion des clubs de la FIFA en Afrique.