Les nouvelles promotions du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs et du programme exécutif des joueurs à l’honneur

Au terme d’une session de quatre jours à Miami (États-Unis), la troisième promotion du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs et la première promotion du programme exécutif des joueurs de la FIFA ont été distinguées

Pour la première fois, la cérémonie de remise des diplômes s’est tenue au Nu Stadium de l’Inter Miami

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a félicité les lauréat(e)s et souligné l’importance du rôle des dirigeants et d’une bonne gestion pour l’avenir du football

Au terme d’une cérémonie mémorable au Nu Stadium de l’Inter Miami, la troisième promotion du Diplôme de la FIFA en gestion des clubs et la première promotion du programme exécutif des joueurs de la FIFA se sont vu remettre leurs diplômes. Présent pour l’occasion, Jorge Mas, propriétaire de l’Inter Miami, s’est adressé à ces hôtes de marque.

Cet événement marque la fin d’une session de quatre jours organisée par la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement.

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a adressé ses félicitations aux diplômé(e)s par l’intermédiaire d'un message vidéo.

« J’espère que ces formations prestigieuses vous auront apporté inspiration et motivation, tout comme ces quelques jours d’exposés, de questions-réponses et d’activités, ici à Miami.

L’avenir du football ne s’écrit pas uniquement sur le terrain, mais aussi en dehors. Nous avons besoin de dirigeants de qualité. La FIFA est fière de proposer le Diplôme en gestion des clubs et le programme exécutif des joueurs car elle a à cœur de voir davantage de joueurs, de joueurs et d’entraîneur(e)s intégrer des postes de direction. Votre influence s’étend bien au-delà de la pelouse, jusqu’aux fondations même de notre sport. »

Le Diplôme de la FIFA en gestion des clubs accompagne des dirigeants de clubs du monde entier en leur proposant de partager connaissances et meilleures pratiques, mais aussi de développer leurs réseaux. Le programme exécutif des joueurs de la FIFA, quant à lui, réunit des joueurs, des joueuses et des entraîneur(e)s, en activité ou à la retraite, qui souhaitent passer du terrain à des postes de direction.

Les diplômés du programme FIFA en gestion de club et en direction de joueurs ont été honorés 02:44

Les participant(e)s se penchent sur les dernières tendances en matière d’opérations au sein des clubs, de gestion des stades, de finances, de marketing, de communication, de stratégie sportive, de centres de formation, de gouvernance, de droit, de bien-être mental, de leadership et de négociation.

« Je pense sincèrement que la FIFA se doit de veiller à l’avenir du football afin qu’il se développe partout dans le monde. Mais elle doit aussi prendre soin des joueurs et des joueuses en leur donnant la possibilité de devenir les leaders de demain, une fois leur carrière achevée », a déclaré Ornella Desirée Bellia, directrice de la sous-division Football professionnel de la FIFA – Relations et Développement.

« C’est un signal d’espoir pour toutes ces personnes, qui ont encore beaucoup à offrir au football – non plus sur le terrain, mais dans une salle de réunion. C’est tout l’enjeu de cette formation. »

L’objectif de ces programmes est de permettre aux participant(e)s d’acquérir les compétences pratiques et la vision nécessaires pour s’épanouir à des postes de direction. À l’issue de la formation, les diplômé(e)s disposent de la confiance, des compétences et des connaissances pour développer leur club et améliorer le niveau de professionnalisme du football mondial.

« Le diplôme ne fait pas tout ; c’est aussi l’occasion de découvrir d’autres régions du monde. C’est une façon de relier des personnes et une passion », explique Karina LeBlanc, ancienne gardienne de but de l’équipe du Canada, aujourd’hui vice-présidente du développement de la croissance stratégique de RAJ Sports, propriétaire des Portland Thorns.

« Ce que j’en retire de plus important, c’est que je suis plus motivée que jamais à l’idée de faire bouger les choses dans le football. Je veux que le monde tombe amoureux du football, masculin et féminin. Surtout, ce sont les gens qui m’inspirent : leurs parcours, leurs façons de diriger et de faire les choses. C’est une véritable révolution. »

Pendant quatre jours, à Miami, les participant(e)s ont présenté leurs projets finaux, réalisés en partenariat avec des clubs et des associations issus de plusieurs confédérations : Real Madrid, Portland Thorns, Coritiba, Catania Women, Al Sadd, Persib Bandung, Western Sydney Wanderers et le Fonds d’investissement public.

Siphiwe Tshabalala, ancien milieu de terrain de l’équipe d’Afrique du Sud, s’est montré très enthousiaste à l’issue de la formation.

« Il faut que les footballeurs et tous ceux qui font partie de la famille du sport se forment pour prendre d’autres responsabilités. Et il n’y a pas de meilleur endroit pour apprendre qu’à la FIFA. »

« Ce programme met en avant l’intégration et l’unité. Il est au carrefour de nombreuses cultures. On y apprend donc beaucoup de choses. Au début, nous ne nous connaissions pas, puis nous sommes devenus amis. Nous formons une famille et bientôt, nous serons partenaires en affaires. »

Ces sessions ont réuni des intervenants issus des clubs, mais aussi du secteur du sport en général : Juan Sebastián Verón, président d’Estudiantes de La Plata et copropriétaire du Miami FC ; Juan Monaco, ancien joueur de tennis et copropriétaire du Sports Performance Hub et du Miami FC ; Pavel Nedvěd, cofondateur de KNIT ; Nick Sakiewicz, dirigeant fondateur de la MLS et fondateur de Philadelphia Union, mais aussi des spécialistes du marketing, de la stratégie de marque, de l’analyse de données, des technologies de billetterie et du bien-être des joueurs et des joueuses.