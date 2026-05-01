Des FIFA Legends et des membres du panel Voix des joueurs ont rejoint le Président Infantino sur scène lors du 76e Congrès de la FIFA

Pour George Weah, capitaine honoraire et président du panel, le mouvement « doit aller de l’avant »

L’ancien défenseur français Mikaël Silvestre a quant à lui affirmé que l’éducation est la clé pour vaincre le racisme

Deux ans après que le Congrès de la FIFA a adopté une mobilisation mondiale historique contre le racisme, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré aux 211 associations membres que des progrès « concrets et significatifs » avaient été réalisés en vue d’éradiquer ce fléau.

Lors du 74e Congrès de la FIFA à Bangkok (Thaïlande), en 2024, les délégués au Congrès de la FIFA s’étaient levés comme un seul homme pour applaudir le discours du Président Infantino, qui soulignait la nécessité de faire front devant ce fléau, tandis que cinq FIFA Legends avaient exposé les grands principes de la nouvelle politique de l’instance pour éradiquer le racisme dans le football.

Se remémorant cet instant lors du 76e Congrès de la FIFA à Vancouver (Canada), le Président Infantino a déclaré : « Ce n’était pas seulement un moment particulier, c’était une promesse. La promesse que le racisme n’a pas sa place dans notre sport, ni dans la société. Deux ans plus tard, et même si de nombreux défis subsistent, nous pouvons l’affirmer avec certitude : nous avons accompli des progrès réels et significatifs, et nous avons traduit notre engagement en actions concrètes à l’échelle mondiale. »

Dans un message vidéo adressé au Congrès, la légende du football africain George Weah, capitaine honoraire du panel Voix des joueurs, a qualifié le racisme de maladie.

« Ce mouvement doit aller de l’avant et s’ancrer davantage au sein des communautés du monde entier. Il faut sensibiliser le public aux conséquences néfastes de la discrimination raciale », a déclaré l’ancien international libérien, qui a également occupé la fonction de président de la République du Libéria de 2018 à 2024. « Le racisme est une maladie et nous ne pouvons pas tolérer son existence, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Nous devons trouver des solutions, car l’humanité compte sur nous tous pour venir à bout de ce fléau. »

Gianni Infantino a été rejoint sur scène par les membres du panel Voix des joueurs – Iván Córdoba, Khalilou Fadiga, Formiga, Maia Jackman, Aya Miyama et Mikaël Silvestre – ainsi que par des FIFA Legends, tandis que le Congrès a de nouveau réaffirmé sa détermination à éradiquer le racisme du football.

« Au nom des joueurs, je tiens à remercier sincèrement toutes les associations membres pour leur engagement dans la lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Votre travail est remarqué et très apprécié », a déclaré Mikaël Silvestre. « Il faudra davantage de temps et d’efforts collectifs pour éradiquer toutes les mauvaises actions et les mauvais comportements. Et, grâce à l’éducation, nous atteindrons notre objectif. L’éducation est la clé... encore et toujours. « Ensemble, nous avons la responsabilité de faire évoluer ce sport – et c’est une opportunité formidable. »

La FIFA a pris plusieurs mesures significatives pour renforcer la lutte contre le racisme, notamment en modifiant son Code disciplinaire. En outre, le geste antiracisme est désormais mis en place lors de toutes les compétitions de la FIFA, tandis que plus de 12 000 personnes et 570 équipes ont été protégées grâce au service de modération de la FIFA sur les réseaux sociaux, que des ressources pédagogiques ont été déployées dans le cadre de la campagne « Non au racisme » et que le panel Voix des joueurs, qui représente les six confédérations, a mené à bien une série de missions de grande envergure.