La FIFA renforce son action contre les violences verbales en ligne

Le service de modération de la FIFA sur les réseaux sociaux a fait remonter plus de 30 000 publications insultantes cette année aux plateformes concernées

Onze individus ont été signalés aux autorités en 2025

La FIFA inscrit sur liste noire les personnes coupables de comportements particulièrement violents afin qu’elles ne puissent pas acheter de billets

À l’occasion de la Journée internationale pour la tolérance, la FIFA a réaffirmé son engagement à promouvoir le respect et l’inclusion en rappelant que la haine et la discrimination n’ont pas leur place dans le football. Dans le cadre de ses efforts dans ce domaine, l’instance dirigeante a amélioré son service de modération sur les médias sociaux, qu’elle met à disposition de l’ensemble des joueurs, joueuses, équipes et officiel(le)s prenant part à ses compétitions, ainsi qu’à ses associations membres, tout au long de l’année.

Depuis le lancement de l’outil en 2022, plus de 65 000 publications insultantes ont été notifiées aux plateformes de réseaux sociaux pour examen et suppression, dont plus de 30 000 depuis le début de cette année.

En 2025, onze personnes ont déjà été signalées aux autorités publiques en Argentine, au Brésil, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Pologne et au Royaume-Uni en raison de violences verbales dans le cadre de compétitions de la FIFA, tandis qu’un dossier à été transmis à Interpol. Les associations membres de la FIFA concernées ont été informées de ces incidents afin qu’elles puissent prendre les mesures nécessaires au niveau local.

En outre, dans tous les cas identifiés, les individus coupables de comportements particulièrement violents ont été inscrits sur une liste noire afin qu’ils ne puissent pas acheter de billets pour des compétitions ou événements de la FIFA.

Le service de modération sur les réseaux sociaux a été déployé lors de plusieurs compétitions cette année, notamment la toute première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™. Pour cette dernière, il a permis de veiller à ce que les 32 équipes, composées de joueurs de 72 nationalités différentes, bénéficient d’une surveillance proactive permettant de détecter et de signaler tout contenu violent, menaçant ou discriminatoire. Ainsi, 2 401 comptes actifs sur cinq plateformes de réseaux sociaux ont été suivis, couvrant les joueurs, les entraîneurs, les équipes et les arbitres participant à ce rendez-vous historique sur le territoire américain. Au total, 5,9 millions de publications ont été analysées, 179 517 signalées pour vérification et 20 587 notifiées aux plateformes concernées.

« En cette Journée internationale de la tolérance, je tiens à dire sans équivoque que le football doit être un espace sûr et inclusif, que ce soit sur le terrain, dans les tribunes ou en ligne. En s’appuyant sur son Service de modération sur les réseaux sociaux et sur des technologies de pointe et une expertise humaine, la FIFA prend des mesures décisives pour protéger les joueurs, les joueuses, les entraîneurs, les équipes et les arbitres contre les graves préjudices causés par les violences verbales en ligne », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA.

« Notre message est sans ambiguïté : les violences n’ont pas leur place dans notre sport, et nous continuerons de travailler avec nos associations membres, les confédérations et les forces de l’ordre pour sanctionner les auteurs. Ces comportements sont inadmissibles dans le football comme dans la société, et la FIFA fait tout ce qui est en son pouvoir en signalant ces incidents et en empêchant les personnes concernées d’acheter des billets pour ses compétitions. »

Le service de modération de la FIFA sur les réseaux sociaux est conçu pour protéger les personnes contre les violences verbales en ligne, notamment les messages à caractère raciste, discriminatoire ou menaçant susceptibles d’être publiés lors des grandes compétitions. Il préserve également les abonnés des comptes concernés, empêchant ainsi la normalisation de tels comportements.

Le service de modération de la FIFA sur les réseaux sociaux