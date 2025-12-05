Le président Donald Trump honoré pour ses efforts incessants en faveur de la paix

La récompense inaugurale a été présentée par Gianni Infantino, Président de la FIFA, lors du tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Le Prix de la paix de la FIFA sera décerné chaque année

Le président des États-Unis, Donald J. Trump, s'est vu remettre le premier « Prix de la paix de la FIFA – Le football unit le monde » par Gianni Infantino, Président de la FIFA, à l’occasion du tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au célèbre John F. Kennedy Center for the Performing Arts, à Washington DC.

Donald Trump a reçu le Prix de la paix de la FIFA et une médaille commémorative, un jour à peine après avoir accueilli les dirigeants de la RD Congo et du Rwanda dans la capitale américaine pour obtenir un accord de paix historique. Depuis son investiture le 20 janvier 2025, le 47e président des États-Unis a joué un rôle majeur dans l’obtention d’un cessez-le-feu et la promotion de la paix entre Israël et la Palestine. Il a par ailleurs activement œuvré pour mettre un terme à d’autres conflits.

Le « Prix de la paix de la FIFA – Le football unit le monde » décerné au président Donald J. Trump 07:20

Le Président de la FIFA a salué les efforts sans relâche du président Trump pour rassembler les gens dans l’esprit de la paix.

« C’est ce que nous attendons d’un leader ; un leader doit se soucier des peuples. Nous voulons vivre dans un monde sûr, dans un environnement sûr. Cher président, notre volonté est de parvenir à l’unité. Nous le faisons ici même, et nous le ferons à la Coupe du Monde (de la FIFA) », a déclaré Gianni Infantino en lui présentant la récompense.

« Vous méritez indéniablement le premier Prix de la paix de la FIFA pour votre action, pour vos résultats obtenus à votre manière, et d’une manière qui est incroyable. Monsieur le président, vous pouvez toujours compter sur mon soutien, sur le soutien de l’ensemble de la communauté du football – ou du « soccer » – pour vous aider à conduire le monde vers la paix et la prospérité aux quatre coins du globe. »