Loughgall, plus petit village d'Europe ayant un club de football en première division

David contre Goliath. L'histoire du football regorge de victoires dites "surprises", celles décrochées par des clubs réputés "petits", aux dépens de mastodontes. C'est le quotidien de Loughgall, un club du comté d'Armagh en Irlande du Nord.

Ce village ne compte que 282 habitants, soit 38 de moins que Streymnes (320), auquel est rattaché l'EB/Streymur, club de la Premier League des îles Féroé. Loughgall est ainsi la plus petite localité d'Europe à avoir un club de football de haut niveau.

Cette saison ne devrait pas être un long fleuve tranquille pour ce petit poucet nord-irlandais, mais les premières impressions invitent à croire à au conte de fée : ils ont notamment battu une équipe de Larne jusqu'alors invaincue grâce à un but de Benji Magee à la 90e minute. Ce résultat est en tout cas un de ceux de que les fans de Loughgall décrivent comme l'un des meilleurs de l'histoire du club.

Les performances de Loughgall n'ont pas échappé à l'attention des médias. La BBC lui a consacré un chapitre dans son programme "Football Focus", tandis que le cinéaste allemand respecté Max Neidlinger s'est également intéressé à leur histoire. Son reportage, diffusé sur ZDF Sport, a fait gagner quelques nouveaux admirateurs allemands à ce petit club. "Nous en tirons le meilleur parti et nous verrons combien de temps cela durera", a expliqué John Nicholson, le président de Loughgall. "Nous avons suscité de l'intérêt du Brésil, d'Italie et d'Allemagne, et de la BBC effectivement."

"Nous ne sommes que Loughgall, un minuscule club, mais nous avons une histoire énorme. Je suis ravi pour toutes les personnes qui y travaillent si dur pour en faire ce qu'il est. Nous sommes fiers de faire partie intégrante de la communauté ici, et ce n'est pas seulement le football - ce sont des soirées et des événements que nous organisons. Nous ne serions pas là où nous en sommes sans le travail de tant de personnes."

"Nous étions aux portes de l'élite et la saison dernière, nous les avons vraiment enfoncées. Il y a un réel engouement et une grande implication cette saison, et nous l'accueillons avec enthousiasme."

"Je ne sais pas si nous sommes une source d'inspiration pour d'autres clubs ou non, mais je sais que beaucoup de personnes ont travaillé dur pour nous amener là où nous en sommes. Nous sommes passés à un autre niveau de bureaucratie. cela a été un défi pour nous, et beaucoup de personnes qui restent dans l'ombre de ce club méritent d'être célébrées pour leur contribution à notre position actuelle."

Mais pas question de se reposer sur ses lauriers non plus : "L'objectif à long terme, c'est l'Europe ! Cette saison, nous voulons nous maintenir. Nous nous sommes hissés jusqu'ici, et nous voulons rester ici et devenir une institution permanente, à partir de laquelle nous pourrons construire."

"J'ai le sentiment que tout le monde prend du plaisir à jouer, et la communauté apprécie d'avoir une équipe qui rivalise avec les meilleures du pays. Tout se passe bien en ce moment. Nous voulons nous assurer que cela continue, mais ce n'est pas facile. C'est pourquoi je suis si heureux que le club attire un peu d'attention. Cela met en lumière le travail acharné que tout le monde a accompli, pour la plupart sur une base bénévole."

